La Universidad Maza recibió la visita del presidente del CONICET

La jornada incluyó una instancia de intercambio con autoridades científicas, la presentación de proyectos estratégicos de investigación y un recorrido por laboratorios de la institución.

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La visita se dio en el marco de la presencia de Salamone en Mendoza para participar del tradicional desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina, donde se firmó un convenio entre el CONICET , la COVIAR y la Sociedad Rural Argentina. En ese contexto, el titular del organismo nacional abrió un espacio en su agenda para mantener reuniones con autoridades del sistema científico de la provincia.

Durante su paso por la Sede Gran Mendoza de la Universidad Maza se realizó una apertura institucional, un espacio de diálogo con autoridades e investigadores del CCT CONICET Mendoza y la presentación estratégica del Instituto Argentino de Veterinaria, Ambiente y Salud (IAVAS). La jornada concluyó con una recorrida técnica por laboratorios de alta complejidad junto a sus directores.

El encuentro permitió compartir avances en investigación y fortalecer la articulación entre la universidad y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, además de presentar el proyecto de creación de una nueva unidad ejecutora de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Maza, vinculada al IAVAS. Esta iniciativa busca seguir desarrollando la investigación en un área científica considerada de vacancia en la provincia de Mendoza: la veterinaria, con un enfoque integrado en salud y ambiente.

El rector de la Universidad Maza, Daniel Miranda, destacó la importancia de la visita para la institución.

“Para nosotros es un privilegio, principalmente para el área de Ciencia y Técnica de la Universidad, recibir al presidente del CONICET. Estamos muy contentos porque también representa una forma de reconocer el gran crecimiento que ha tenido la investigación dentro de nuestra institución y el esfuerzo realizado, tanto desde el punto de vista humano como presupuestario, para poner en marcha laboratorios y proyectos científicos”.

El rector también subrayó la importancia de fomentar la vocación científica desde los primeros años de formación.

“La universidad trabaja cada vez más en promover la vocación por la investigación desde el inicio de la vida universitaria. Nuestro programa de ingreso incluye instancias para que los estudiantes conozcan lo que es investigar dentro de la Universidad. La idea es ir formando ese semillero de investigadores, algo que incluso estamos impulsando desde nuestro colegio secundario”.

Vinculación entre universidades e investigación

Por su parte, Salamone valoró la articulación entre el sistema científico nacional y las universidades, especialmente aquellas del interior del país.

“Hoy las universidades privadas han alcanzado un grado de madurez muy interesante que no existía en el pasado. Han incorporado la investigación dentro de sus currículas y cuentan con docentes investigadores, muchos de ellos vinculados a nuestras instituciones. Esto genera un círculo virtuoso muy valioso: se llevan a cabo investigaciones de alto nivel y, al mismo tiempo, se suma inversión privada genuina para desarrollarlas”.

El presidente del CONICET destacó además la circulación de investigadores entre ambas instituciones.

“Tenemos numerosos becarios e investigadores que se formaron en esta universidad, y también investigadores del CONICET que hoy son docentes aquí. Ese intercambio de experiencias fortalece el sistema científico”.

Consultado sobre el contexto actual de la ciencia y el mensaje para quienes se inician en la investigación, Salamone remarcó el valor formativo de las becas científicas.