Martín Rechimuzzi llega a Mendoza con su aclamada obra "Alejandra"

Alejandra®: Martín Rechimuzzi en Mendoza
El artista y politólogo argentino desembarca con nuevas funciones tras agotar localidades en calle Corrientes y dar inicio a su temporada 2026.
Alejandra®: Martín Rechimuzzi en Mendoza
Tras el éxito en calle Corrientes, el politólogo y artista argentino llega con nuevas funciones para inaugurar su temporada 2026.
El fenómeno teatral que llega a Mendoza
ALEJANDRA® | MARTIN RECHIMUZZI EN MENDOZA
Luego del suceso de "Alejandra" (Una Perforación a Cielo Abierto), con 6 SOLD OUT absolutos en el Teatro Nacional Sancor Seguros de Avenida Corrientes de Buenos Aires, Martín Rechimuzzi, talentoso politólogo y artista argentino, se presentará con nuevas funciones en Mendoza para dar inicio a su Temporada 2026.
Una comedia sobre la locura y los vínculos
"Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto" es una comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de su propia historia reciente, Martín Rechimuzzi escenifica el delirio que sucede al interior de muchas familias en la actualidad.
Enmarcado en un típico cumpleaños de 15 en un Salón del Conurbano Bonaerense e interpelando a la razón y la locura en tiempos modernos, los diferentes personajes interpretados oscilan entre la risa y la nostalgia, invocando en forma festiva a los presentes y los ausentes.
“Será un sueño compartir este momento juntos”
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Obra: Alejandra®
Artista: Martín Rechimuzzi
Fecha: 28 de marzo
Lugar: Teatro Mendoza
Producción: Buen Teatro Producciones
Entradas: Entradaweb
Género: Comedia teatral
Descripción:
Una propuesta escénica protagonizada por Martín Rechimuzzi, donde el humor, la actuación y la exploración de personajes se combinan en una puesta original e impactante.