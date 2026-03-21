21 de marzo de 2026 - 16:27

Martín Rechimuzzi llega a Mendoza con su aclamada obra "Alejandra"

El artista y politólogo argentino desembarca con nuevas funciones tras agotar localidades en calle Corrientes y dar inicio a su temporada 2026.

1000X1000_ALEJANDRA.jpg
Por Redacción

Alejandra®: Martín Rechimuzzi en Mendoza

Leé además

sorpresa y emocion en un reconocido bodegon de mendoza por la aparicion de la sole

Sorpresa y emoción en un reconocido bodegón de Mendoza por la aparición de La Sole
El perro Sky de la Policía de Mendoza permitió la aprehensión de un sospechoso tras un robo en una obra de Godoy Cruz

Vestidos de operarios, asaltaron una empresa y un perro de la Policía permitió capturar a un sospechoso

Tras el éxito en calle Corrientes, el politólogo y artista argentino llega con nuevas funciones para inaugurar su temporada 2026.

El fenómeno teatral que llega a Mendoza

ALEJANDRA® | MARTIN RECHIMUZZI EN MENDOZA

Luego del suceso de "Alejandra" (Una Perforación a Cielo Abierto), con 6 SOLD OUT absolutos en el Teatro Nacional Sancor Seguros de Avenida Corrientes de Buenos Aires, Martín Rechimuzzi, talentoso politólogo y artista argentino, se presentará con nuevas funciones en Mendoza para dar inicio a su Temporada 2026.

Una comedia sobre la locura y los vínculos

"Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto" es una comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de su propia historia reciente, Martín Rechimuzzi escenifica el delirio que sucede al interior de muchas familias en la actualidad.

Enmarcado en un típico cumpleaños de 15 en un Salón del Conurbano Bonaerense e interpelando a la razón y la locura en tiempos modernos, los diferentes personajes interpretados oscilan entre la risa y la nostalgia, invocando en forma festiva a los presentes y los ausentes.

“Será un sueño compartir este momento juntos”

Quedás amorosamente invitado...

armá una ficha en base a esa imagen

Ficha del espectáculo

Obra: Alejandra®

Artista: Martín Rechimuzzi

Fecha: 28 de marzo

Lugar: Teatro Mendoza

Producción: Buen Teatro Producciones

Entradas: Entradaweb

Género: Comedia teatral

Descripción:

Una propuesta escénica protagonizada por Martín Rechimuzzi, donde el humor, la actuación y la exploración de personajes se combinan en una puesta original e impactante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Algunas de las páginas de Los Andes con los trabajos presentados a la convocatoria a artistas y escritores.

Convocatoria a artistas y escritores: el éxito nos lleva a ampliar los horizontes

Un informe revela cómo viajan y qué buscan los turistas que visitan Mendoza.

Así es el turista que visita Mendoza: cómo viaja, qué actividades prefiere y cómo organiza su estadía

El pronóstico en Mendoza. 

Cae la temperatura en Mendoza con cielo nublado y precipitaciones: así estará tiempo este sábado

dia mundial del sindrome de down: la inclusion se va a dar realmente cuando no haya que hablar de inclusion

Día Mundial del Síndrome de Down: "la inclusión se va a dar realmente cuando no haya que hablar de inclusión"