Martín Rechimuzzi llega a Mendoza con su aclamada obra "Alejandra"

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Tras el éxito en calle Corrientes, el politólogo y artista argentino llega con nuevas funciones para inaugurar su temporada 2026.

Luego del suceso de "Alejandra" (Una Perforación a Cielo Abierto), con 6 SOLD OUT absolutos en el Teatro Nacional Sancor Seguros de Avenida Corrientes de Buenos Aires, Martín Rechimuzzi, talentoso politólogo y artista argentino, se presentará con nuevas funciones en Mendoza para dar inicio a su Temporada 2026.

Una comedia sobre la locura y los vínculos

"Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto" es una comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de su propia historia reciente, Martín Rechimuzzi escenifica el delirio que sucede al interior de muchas familias en la actualidad.

Enmarcado en un típico cumpleaños de 15 en un Salón del Conurbano Bonaerense e interpelando a la razón y la locura en tiempos modernos, los diferentes personajes interpretados oscilan entre la risa y la nostalgia, invocando en forma festiva a los presentes y los ausentes.

“Será un sueño compartir este momento juntos”

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Ficha del espectáculo

Obra: Alejandra®

Artista: Martín Rechimuzzi

Fecha: 28 de marzo

Lugar: Teatro Mendoza

Producción: Buen Teatro Producciones

Entradas: Entradaweb

Género: Comedia teatral

Descripción:

Una propuesta escénica protagonizada por Martín Rechimuzzi, donde el humor, la actuación y la exploración de personajes se combinan en una puesta original e impactante.