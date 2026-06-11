Hay sueños que parecen simples y sencillos , de esos que cualquiera podría darlos por cumplidos. Compartir una comida en familia , contar cómo estuvo el día, salir a pasear un fin de semana , recibir un abrazo cuando algo duele o una felicitación cuando algo sale bien....

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"Se pone triste porque se demoran": tiene 11 años y busca una familia que lo adopte

Pero para "D.", un adolescente mendocino de 16 años , ese sueño sigue siendo una luz que aparece al final del túnel y a la que en algún momento anhela llegar. Y solo el tiempo dirá cuan cerca está esa luz al final. Esa luz que tiene una forma concreta, la de una familia que lo adopte.

Persiguiendo ese mismo sueño, el Juzgado de Gestión Asociada de Familia de Luján de Cuyo y el Registro Provincial de Adopción lanzaron una convocatoria pública destinada a personas o familias que deseen convertirse en el entorno afectivo y estable con que "D." tanto sueña. Y con el que pueda compartir, entre tantas cosas, su fascinación por las bicicletas y los monopatines.

Tiene 16 años, fascinación por las bicis y monopatines, y sueña con una familia que lo acompañe en sus logros

Al tratarse de un menor de edad , la identidad de "D." se mantiene en reserva . Lo que si es digno de ser gritado a los cuatro vientos para que lo sepan todos es que se trata de un chico "amoroso, tranquilo y muy colaborador" , según lo describen desde su entorno.

Por estos días, "D." se encuentra viviendo vive en un hogar institucional , donde transita su adolescencia, acompañado por distintos profesionales de la salud y referentes que forman parte de su cotidianeidad.

Asiste a una escuela de formación integral y también concurre a un centro educativo terapéutico, espacios que acompañan sus necesidades y desarrollo. Además, realiza tratamientos vinculados a su salud integral.

Adopción 3 Tiene 16 años, fascinación por las bicis y monopatines, y sueña con una familia que lo acompañe en sus logros Imagen generada con IA

Si hay algo que "D." no descuida ni relativiza es el cuidado de su salud. Pero más allá de cualquier diagnóstico o tratamiento, quienes impulsan la convocatoria prefieren hablar de quién es este adolescente, con intereses, gustos y sueños propios (entre ellos, el de la familia).

Como a cualquier adolescente, a "D." le encanta compartir tiempo con otras personas. Disfruta jugar juegos de mesa, pintar y participar en actividades recreativas. El orden es otro de sus rasgos distintivos.

Sin embargo, su debilidad son las bicicletas y los monopatines, dos pasiones que suelen despertar su entusiasmo y su curiosidad.

Además, le gusta colaborar con las tareas del hogar, doblar ropa, mantener organizados sus espacios y participar en aquellas actividades que le permiten sentirse útil y acompañado.

A lo largo de los años ha logrado construir vínculos muy cercanos con compañeros de escuela, amigos y referentes afectivos. Cuenta además con un acompañante con quien comparte momentos recreativos y experiencias enriquecedoras.

Una familia para su felicidad plena

A nivel educativo, de desarrollo y personal, "D." es un chico que no deja de superarse a diario; situaciones que lo llenan de alegría, orgullo y emoción. Pero al adolescente le falta algo para que esa alegría sea plena: una familia con la que compartir y que lo acompañen en cada uno de sus logros.

Desde el Registro Provincial de Adopción explicaron que la búsqueda está orientada a personas o familias que tengan el deseo genuino de brindarle contención, afecto y estabilidad emocional. En definitiva, todos los componentes que hacen a un "hogar".

Cómo comunicarse

Personas o familias interesadas en conocer más sobre la historia de vida de "D." y la posibilidad de iniciar un proceso de vinculación pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza al correo electrónico [email protected] o al teléfono 261-6799541.