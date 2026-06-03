3 de junio de 2026 - 16:18

Tiene 10 años, ama dibujar, escribir y los animales: buscan una familia que quiera adoptarla en Mendoza

Y. es creativa, afectuosa y sueña con seguir viendo a su hermanito de 5 años. La Justicia de Mendoza abrió una convocatoria en búsqueda de una familia.

Tiene 10 años, ama dibujar, escribir y los animales: buscan una familia que quiera adoptarla en Mendoza

Tiene 10 años, ama dibujar, escribir y los animales: buscan una familia que quiera adoptarla en Mendoza

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Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Cuando tiene una hoja en blanco adelante, Y. encuentra la mejor forma de decir muchas cosas. Todo su mundo puede entrar en este universo infinito; o al menos así lo ve esta niña de 10 años a quien le gusta dibujar, escribir y hacer manualidades.

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Y. está en búsqueda de una familia con quien compartir todos estos instantes que le encantan, y a los que también se suman pasar tiempo con sus mascotas y descubrir todo sobre los animales. ¡Y ni hablar de lo feliz que la niña es compartiendo momentos con su hermanito de 5 años!

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Tiene 10 años, ama dibujar, escribir y los animales: buscan una familia que quiera adoptarla en Mendoza

En definitiva, Y. busca una familia que le abra las puertas de su vida. Porque es una niña que cursa quinto grado y quien, como tantos chicos de su edad, alterna entre esa inherente curiosidad por aprender cosas nuevas y los sueños que empiezan a tomar forma en la medida en que va creciendo.

Y. busca una familia que la acompañe en su proyecto de vida

Por disposición del Juzgado de Familia de Guaymallén, la Justicia de Mendoza lanzó recientemente una convocatoria pública destinada a personas dispuestas a ser tenidas en cuenta para adoptarla.

Y. presenta una buena adaptación escolar y mantiene relaciones saludables tanto con sus compañeros como con los docentes. Quienes la conocen la describen como una niña afectiva, tranquila y creativa, con una marcada sensibilidad para expresar lo que siente.

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Cada vez más familias brindan un hogar a chicos con derechos vulnerados, así, abren las puertas de su casa y su corazón para ofrecer un espacio de contención y afecto durante la transición hacia la adopción o revinculación con la familia.

Cada vez más familias brindan un hogar a chicos con derechos vulnerados, así, abren las puertas de su casa y su corazón para ofrecer un espacio de contención y afecto durante la transición hacia la adopción o revinculación con la familia.

Reflejo de esta sensibilidad son la manera en que Y. disfruta de las actividades artísticas, las cuales ocupan un lugar importante en su vida cotidiana. El dibujo, la escritura y las manualidades se han convertido en herramientas que utiliza para canalizar emociones y dejar volar su imaginación.

Además, la niña practicó hace un tiempo baile urbano, disciplina que le ha permitido desarrollar nuevas habilidades y compartir experiencias con otros chicos de su edad.

Un alma sensible e inseparable de su hermano

Durante los últimos años, Y. ha logrado significativos avances en el manejo de sus emociones. De hecho, recibió acompañamiento psicoterapéutico durante un tiempo y ese proceso contribuyó para que lograra fortalecer recursos personales y mejorar su capacidad para expresar sentimientos, necesidades e inquietudes.

Como resultado de todo este esfuerzo, en la actualidad Y. puede comunicar con claridad aquello que le pasa y establecer vínculos de confianza de manera progresiva.

Una de las personas más importantes en la vida de Y. es su hermanito de 5 años, con quien mantiene u vínculo irrompible, conserva contacto frecuente y una relación cercana. Es por ello que, entre sus deseos, sobresale como prioridad la posibilidad de seguir compartiendo momentos con él y mantener ese vínculo tan estrecho.

Actualmente la niña se encuentra integrada a una familia temporaria, donde ha logrado construir una hermosa relación afectiva y de contención.

"Familia, se busca" para Y.

Desde el sistema de protección de derechos de la Justicia de Mendoza destacaron que Y. reúne condiciones que favorecen la construcción de nuevos vínculos familiares, al tiempo que resaltaron su capacidad de adaptación, su afectividad y su disposición para relacionarse con otras personas.

Se reactivaron los expedientes para poder adoptar
Se reactivaron los expedientes para poder adoptar
Se reactivaron los expedientes para poder adoptar

Es por esto que la convocatoria para la adopción de la niña está dirigida a personas, parejas o familias que estén dispuestas a conocer su historia y evaluar la posibilidad de acompañarla.

El requisito fundamental para quienes quieran pasar a ser la familia de la pequeña es que cuenten con la disposición para asumir el compromiso de ofrecer un entorno estable, afectivo y protector que permita garantizar su desarrollo integral.

Las personas interesadas en recibir más información o participar de la convocatoria pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico [email protected] o mediante WhatsApp al 2616799541.

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