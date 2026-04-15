Tiene 15 años, una familia de San Luis lo adoptó y la reacción de la jueza conmovió a todos: el video viral

Un adolescente de 15 años concretó su adopción en la provincia de San Luis y protagonizó una escena cargada de emoción que terminó con lágrimas en plena audiencia judicial. La reacción de la jueza, que no pudo continuar hablando por la conmoción, quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral.

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El joven, llamado Thiago, aceptó formalmente a Gabriela y José como sus padres durante el acto realizado en el Juzgado de Familia N° 1, donde se validó una integración familiar que ya llevaba varios meses de convivencia -seis meses en total-.

Thiago dio el paso legal frente a la jueza Natalia Giunta, quien encabezó la audiencia en la que se confirmó la adopción definitiva. En el video que circuló en redes sociales, se observa el momento en que la magistrada le formula la pregunta clave sobre su voluntad de formar parte del nuevo hogar.

Sin embargo, la emoción la desbordó y debió pedir ayuda para continuar: “Vení vos porque yo no puedo hablar” , expresó con la voz entrecortada a otra trabajadora del juzgado.

La respuesta del joven profundizó aún más el clima emotivo en la sala. “Obvio que sí” , dijo con firmeza, lo que generó aplausos y lágrimas entre los presentes, incluidos sus nuevos padres.

Video emotivo: “Hoy se hace realidad”

Tras el momento, Gabriela compartió el video en sus redes sociales y celebró el proceso vivido: ”Hoy somos legalmente papás nuevamente, aunque ya hace más de seis meses nos escogimos. Un deseo del corazón desde que éramos muy jóvenes, hoy se hace realidad“.

También agradeció a quienes acompañaron el proceso. “Gracias a todos los que hicieron que Thiago se sintiera parte de la familia, la iglesia. Gente que también adoptó, amó, protegió y cuidó desde su lugar, sin dudas, esto jamás se podría hacer solo”, sumó.

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-Obvio que sí

El tierno momento durante una adopción, que dejó sin palabras a la jueza de familia



Video: "gabrielanoecastro" pic.twitter.com/kTvU10Y73v — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) April 13, 2026

En su publicación, la mujer cerró con un mensaje cargado de afecto. “Lloré, lloraron y también la jueza lloró, porque todos los niños y adolescentes merecen ser amados, cuidados y valorados. Sé que no podremos borrar tu pasado, pero sí estoy segura de que el presente está trayendo lindos recuerdos y que lo que viene serán muchísimas cosas hermosas. Para siempre juntos. Te amo”.