Torneo Federal A: San Martín sumó en San Luis y Huracán cayó en Córdoba

En el marco de la fecha 10 del Torneo Federal A, el Atlético Club San Martín sacó una valiosa igualdad 1 a 1 ante Juventud Unida Universitario por gol de Ricardo Dichiara, mientras que Huracán Las Heras cayó 1 a 0 con Argentino de Monte Maíz.

Los dos elencos mendocinos con más experiencia en la categoría se presentaron este sábado en el inicio de la segunda ronda de la Primera Fase del Grupo 3. El objetivo de ambos era el mismo: sumar en condición de visitante y no perder pisada a los elencos que están más arriba en la lucha por ingresar a la Zona Campeonato.

El Chacarero mejoró su rendimiento respecto a sus pasadas actuaciones, y se plantó de igual a igual ante el siempre complicado Juventud Unida. Si bien le costó generar situaciones claras, pudo aguantar los embates del dueño de casa por la buena actuación defensiva. De todas formas, eso no alcanzó para mantener el arco en cero, ya que sobre 33 minutos de la primera mitad Lautaro Lucero la paró con el pecho, ingresó en el área y sacó un disparo cruzado que besó las piolas.

La reacción Albirroja llegó en el complemento. De manera rápida, a los 7', Ricardo Herensperger frotó la lámpara para meter un buen pase entre líneas que encontró dentro del área a Ricardo Dichiara, que de primera superó a Julián Lucero y estampó el 1 a 1.

A partir de allí, la visita le bajó el ritmo al trámite y soportó los tibios embates del Ariazul, que se quedó sin ideas para vulnerarlo. Así logró sumar su primer punto fuera de casa desde que arrancó el año, y cortó la mala racha de tres derrotas consecutivas en dicha condición. Ahora recibirá a Cipoletti de Río Negro con la necesidad de ganar para salir del fondo.

Huracán Las Heras no pudo en su visita a Argentino:

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La visita a Monte Maíz no fue alegre para el Globo, que llegaba con la ilusión de ganar y meterse entre los cuatro que se clasifican a la Zona Campeonato, pero cayó ante Argentino por la mínima diferencia.

El único tanto de un encuentro parejo y muy luchado ocurrió a los 19 minutos del primer tiempo, a través del buen volante ofensivo Ramiro Lasserre, una de las figuras del cuadro de Carlos Mazzola. Huracán trató de alcanzar el empate, pero le faltó poder de fuego en los últimos metros para conseguirlo.

Para colmo, las malas noticias continuaron con la expulsión a cinco minutos del cierre del encuentro del defensor Guillermo Cóceres, que vio la roja directa y no podrá estar en la próxima fecha.

Argentino logró estirar a 13 presentaciones sin ser derrotado en el Modesto Marrone, prendiéndose a la pelea por la cima. Huracán, mientras tanto, sumó su tercer fin de semana sin lograr el triunfo, y perdió algo de pisada. Ahora recibirá a Juventud Unida de San Luis en el General San Martín.