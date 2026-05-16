Fernando Espinoza quiere conducir al Atlético Club San Martín: "Me crié y soy hincha"

En las últimas horas, una noticia explotó en el seno del Atlético Club San Martín . A sólo algunas semanas para el llamado a la Asamblea de recambio de autoridades, el árbitro de AFA Fernando Espinoza confirmó que desea presentar una lista y tomar el timón del barco.

Los rumores respecto al armado de un proyecto para que el colegiado se haga cargo de la institución del Este comenzaron hace rato, y no hicieron otra cosa que crecer en los últimos días a partir de diversas informaciones filtradas en la prensa local. Algunas, incluso, hasta mencionaron un supuesto apoyo del empresario Daniel Vila, hoy presidente de Independiente Rivadavia.

En ese contexto, donde además el equipo del Torneo Federal A se encuentra último dentro del Grupo 3, el propio Espinoza rompió el silencio. En diálogo con Chacarero Mendocino confirmó que se presentará, pero negó el vínculo con el empresario. “ Ninguna persona que ha vivido como viví yo el Club San Martín puede decir que va a venir Daniel Vila. Seamos sinceros y honestos entre nosotros porque si no, tengo que estar leyendo o escuchando cosas de gente que se está dedicando a romper lo que uno tiene ganas de construir”, marcó.

Respecto a la motivación para intentar acercarse nuevamente al día a día del Chacarero, el árbitro contó: “ Me crié y soy hincha del Club Martín. No me formó como jugador porque no llegué, pero me formó como persona. Mis veranos fueron en la pileta, mi vida fue jugando al fútbol, entre tribunas y vestuario”.

Según puntualizó el propio Espinoza, el primer paso que llevó a cabo fue una reunión con el actual presidente del club. “Me junté con Damián Reyes porque trato de hacer las cosas bien. Acá nadie quiere destruir, porque si hubiera apellidos por encima del club, yo tendría que entrar pateando la puerta diciendo ´dámelo, porque lo chocaste´”, lanzó.

Los detalles del diálogo entre los miembros de la actual Comisión Directiva (en 2022, cuando asumió Reyes, ambos integraban el proyecto), varían según la fuente consultada. Al respecto, el colegiado recreó: “Le pregunté si quería continuar y me dijo que no, que no estaba bien. Le dije que había gente con ganas. Me dijo que estatutariamente había que seguir algunos pasos. Le dije que los acepto a los pasos estatutarios, pero que sean inmediatos. Me dijo que va a ser antes del libro de pases”.

Atlético Club San Martín Un gigante dormido. El Atlético Club San Martín busca retornar a los primeros planos Prensa ACSM

A continuación, remarcó que no está conforme con la tarea de la actual conducción, pero dejó abierta la puerta al consenso. “No estamos de acuerdo con la forma de gestión que se realizó este último tiempo, pero yo fui parte del ascenso y estábamos juntos. Yo mi gente la tengo, pero el escudo está por encima de todos. Dejemos de poner apellidos. Digamos Club San Martín”.

Uno de los aspectos más importantes es si la tarea del árbitro es compatible con la de presidente de la institución. En ese sentido, Nani aseguró que está analizando su futuro en la actividad. “Fernando Espinosa es socio de San Martín. Y estatutariamente, no solo en AFA, sino en el club, estoy habilitado. Si voy de presidente o no es una cuestión laboral mía, que voy a tener que tomar la decisión personal y ética. No me importa el título de presidente o de comisión de apoyo”, explicó.

A modo de cierre, llamó a una unión de todas las partes, y reiteró el deseo de tomar las riendas. “El proyecto ya está pensado y diagramado. Me falta gente, no voy a mentir, pero llamo a todos. Tengo mi teléfono explotado y más ganas todavía. Es el momento, vamos todos juntos”.

Cortitas sobre el proyecto de Fernando Espinoza:

Lo social: “Primero la contención social, los chicos en el club y después veamos si metemos la pelotita en el arco , y ascendemos o no. Pero yo ver el club como está, con el portón cerrado a las 6 de la tarde, por favor...”

“Primero la contención social, , y ascendemos o no. Pero yo ver el club como está, con el portón cerrado a las 6 de la tarde, por favor...” Lo futbolístico: “Hay un técnico que viene con otra forma de jugar (Abaurre), con un estado físico que no acompaña a la presión del entrenador. Creo que estas dos semanas en lo físico han subido bastante el nivel para lo que se pide, pero necesitamos refuerzos para afrontar el semestre que viene ”.

“Hay un técnico que viene con otra forma de jugar (Abaurre), con un estado físico que no acompaña a la presión del entrenador. Creo que estas dos semanas en lo físico han subido bastante el nivel para lo que se pide, pero ”. Las obras: “Mi idea va desde la ruta 50 hasta la calle Paso de los Andes, de punta a punta. Se llama gestión, con el predio incluido. Si llegamos lo hacemos con predio completo. Yo no voy a parar hasta tener un predio con gimnasio y comedor”.

La opinión de Damián Reyes, actual mandatario del Atlético Club San Martín:

Damián Reyes, candidato a presidente del León, por la lista "Unidos por San Martín". Lo acompañan importantes personalidades del ambiente. Damián Reyes, presidente del León.

Entre semana, previo a la entrevista de Espinoza, Damián Reyes había dialogado con el medio local Cuartemanía, donde expresó que lo futbolístico le da fuerzas para seguir. “Tratamos de tener un diálogo permanente para conocer el día a día, y Abaurre está confiado en que vamos a revertir la situación. El domingo se vio una mejoría y no ganamos por esas cosas del fútbol. Hay buenas señales para creer en una remontada”, remarcó.

Ante la consulta de si hay chances de que la actual conducción se presente a la Asamblea de Socios, Reyes adelantó: “Al margen de los nombres, una lista oficialista va a haber. Pero no hay nada definido de candidaturas”. Luego, se refirió al apoyo con el que cuentan: “Tenemos empresas que nos acompañan. Nos encantaría que fueran el doble o el triple, pero la realidad es que la situación económica local no es buena”.

Finalmente, el mandatario aseguró que está trabajando en la incorporación de refuerzos. “Vamos a hacer uso de las cuatro incorporaciones que están permitidas en el mercado de invierno”, advirtió.