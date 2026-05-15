Godoy Cruz visita a Los Andes por la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

El Tomba juega de visitante en Lomas de Zamora, este sábado a las 15 horas. Será con el arbitraje de Fabricio Llobet.

Godoy Cruz continúa su periplo por la Primera Nacional de fútbol con la visita a Los Andes, por la fecha 14. Será este sábado a las 15 horas en el Estadio Eduardo Gallardón, con el arbitraje de Fabricio Llobet y la transmisión de LPF Play.

El Tomba viene de conseguir un triunfo reparador el fin de semana anterior, cuando superó a Racing de Córdoba en el Feliciano Gambate por 2 a 1. El doblete de Martín Pino alcanzó para darle la alegría a Pablo De Muner en su debut como entrenador, y calmó las turbulentas aguas por las que transitaba el equipo.

DLA - 2026-05-06T131946.904 De Muner inició su ciclo en el Tomba: "En esta categoría no alcanza con jugar bien". Prensa Club Godoy Cruz

Ahora tendrá otro desafío: obtener la primera victoria fuera de Mendoza en lo que va del torneo, ya que en la ruta no pudo ganar. Saliendo de la provincia, el Expreso sumó 1 derrota (2 a 0 ante San Telmo) y 3 empates (Defensores de Belgrano, Chaco For Ever, y Colón). De todas formas, cabe destacar que en dicha condición superó a Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.

Pero el desafío no es sencillo, debido a que enfrenta a un histórico elenco del ascenso argentino: Los Andes. Los dirigidos por Leonardo Lemos acumulan un invicto de seis partidos, producto de las victorias frente a Chaco For Ever, Acassuso, y San Miguel, y a los empates contra San Telmo, Colón y Deportivo Morón.