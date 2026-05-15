15 de mayo de 2026 - 18:59

Godoy Cruz visita a Los Andes por la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

El Tomba juega de visitante en Lomas de Zamora, este sábado a las 15 horas. Será con el arbitraje de Fabricio Llobet.

Godoy Cruz visita a Los Andes, por la Primera Nacional

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El Tomba viene de conseguir un triunfo reparador el fin de semana anterior, cuando superó a Racing de Córdoba en el Feliciano Gambate por 2 a 1. El doblete de Martín Pino alcanzó para darle la alegría a Pablo De Muner en su debut como entrenador, y calmó las turbulentas aguas por las que transitaba el equipo.

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De Muner inició su ciclo en el Tomba: "En esta categoría no alcanza con jugar bien".

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Ahora tendrá otro desafío: obtener la primera victoria fuera de Mendoza en lo que va del torneo, ya que en la ruta no pudo ganar. Saliendo de la provincia, el Expreso sumó 1 derrota (2 a 0 ante San Telmo) y 3 empates (Defensores de Belgrano, Chaco For Ever, y Colón). De todas formas, cabe destacar que en dicha condición superó a Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.

Pero el desafío no es sencillo, debido a que enfrenta a un histórico elenco del ascenso argentino: Los Andes. Los dirigidos por Leonardo Lemos acumulan un invicto de seis partidos, producto de las victorias frente a Chaco For Ever, Acassuso, y San Miguel, y a los empates contra San Telmo, Colón y Deportivo Morón.

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El duelo ante el Milrayitas resulta clave para no perderle pisada a los punteros del Grupo A, en una categoría donde cada punto vale oro. Cabe destacar que si gana, el Tomba podría alcanzar la línea de los líderes Morón y Colón, mientras que si pierde incluso podría descender hasta la línea del octavo puesto, al límite del Reducido. Así de loco y parejo es el fútbol argentino.

Probables formaciones de Los Andes - Godoy Cruz:

Los Andes: Sebastián López; Julián Rodríguez, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Martínez; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortíz, Alex Valdéz; Mauricio Asenjo, Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Tomás Rossi, Juan Morán; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Matías Ramírez; Axel Rodríguez, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Datos del partido:

Estadio: Eduardo Gallardón.

Árbitro: Fabricio Llobet

Hora: 15

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Los Andes - Godoy Cruz:

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