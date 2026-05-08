La nueva joya de Independiente Rivadavia se llama Florencia Giovarruscio

“La enganche Florencia Giovarruscio, de 19 años, es nuevo refuerzo de Indepediente Rivadavia, para la temporada 2026. Ya sumó sus primeros minutos oficiales en la final del Clausura 2025. ¡Que sea con muchos éxitos!” así anunciaban las redes de 'CSIR' el ascenso a su primer equipo femenino de la heroína de esta nueva historia deportiva.

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Podemos decir que Florencia Giovarruscio viene de una familia de futbolistas su papá, Pablo, jugó en las inferiores en Gimnasia y en La Lepra, y después en Huracán estuvo dos años en la séptima. Además, Florencia tiene un hermano, que se llama Lionel y que juega en la sexta división del club Andes Talleres.

Nace una estrella

Esta es su corta pero fructífera historia deportiva de esta joven que empezó en Independiente y por ende es hincha Leprosa, pero también de Racing.

Los comienzos de "Flor". “Empecé de chiquita haciendo baile y tela pero no me gustaba mucho lo hacía como hobby, mientras iba a ver jugar a mi papá y a mi hermano fútbol. Yo siempre quería jugar cuando iba a la cancha siempre me ponía a pegarle al arco".

Luego la enganche dijo: “Un día una amiga me invitó a hacer Futsal, así que fui a probarme y me gustó esto fue hace como 3 años en Independiente”.

ES interesante saber como se inició en el fútbol de Once: “A principio de este año una amiga me invitó a jugar fútbol once, nunca había jugado y esta fue la primera vez. Fuí a probarme quedé y poco a poco he ido creciendo. Los profes tienen una paciencia para enseñarnos y ayudarnos. Uno crece todos los días. Así que estamos firmes para mejorar todos los días”.

Respecto a su citación al primer equipo femenino de Independiente Rivadavia, apuntó: “Tuve la suerte de quedar y que me citaran para poder jugar la final contra Godoy Cruz. Lo importante es que pude sumar minutos. Fue una muy linda experiencia increíble que nunca imaginé vivir. Desde ahora en más tengo muchas expectativas para seguir creciendo y poder llegar lejos y poder jugar en algún club más grande y llegar lejos y algún día poder jugar en una primera con mi tía (Candela Giovarruscio) y jugar algún día en la selección argentina”.

Sobre la realidad y actualidad del fútbol once femenino en Mendoza, expresó que: “Hoy en día a crecido mucho el fútbol femenino está mucho mejor que antes. Tienen más oportunidades las chicas que van a un club más conocido de todas formas faltan muchas cosas para que nos tengan en cuenta y no para todos es lo mismo, pero poco a poco va mejorando”.

enganche Florencia Giovarruscio tiene un talento innato y por eso Independiente Rivadavia se fijó en ella Gentileza

Es una crack en Futsal

Florencia también juega Futsal en el club Azul. La joven futbolista destacó unas líneas para esta disciplina a nivel femenino, otra de sus pasiones deportivas: “Creció mucho y hay clubes muy exigentes. Existe una excelente competencia y muy buen Futsal en damas. En el Futsal hay más oportunidades de crecer y quizás hay chicas que prefieren jugar éste tipo de fútbol que el de 11”.

Giovarruscio comentó, que desea en el futuro con sus amores deportivos. “El Futsal es algo que amo y me encanta, quisiera llegar a jugar en Premium con la Lepra. Mientras, trato de mejorar y crecer todos los días. Y con el de 11 es seguir creciendo y que podamos llegar a esa final y ganarla y llegar más lejos”.