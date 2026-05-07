Independiente Rivadavia empató con Fluminense y selló su histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores

En una noche histórica para el fútbol mendocino, Independiente Rivadavia se metió de lleno en los octavos de final de la Copa Libertadores tras empatar 1 a 1 frente a Fluminense de Brasil, en un encuentro correspondiente al Grupo C que tiene al equipo de Alfredo Berti como líder e invicto.

La Lepra volvió a demostrar el enorme momento que atraviesa y puso en aprietos a uno de los grandes del fútbol brasileño. A los 10 minutos del complemento apareció el goleador histórico azul, Alex Arce, quien con un impecable cabezazo marcó el 1 a 0 e hizo estallar al estadio Malvinas Argentinas.

El gol del paraguayo desató la locura en las tribunas, en una noche donde Independiente jugó el partido que imaginó desde el inicio ante un rival que respetó en todo momento al conjunto mendocino.

¡LA LEPRA QUIERE OCTAVOS! Apareció el goleador Arce para marcar el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Fluminense en la cuarta fecha del Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores . Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5IUAmo4qvN

El primer tiempo fue parejo, aunque las situaciones más claras fueron para el Azul. Primero Arce hizo temblar el travesaño tras conectar un envío largo y luego el arquero Fábio le tapó un gran cabezazo a Mauricio Cardillo Florentín. Fluminense tuvo mayor posesión, pero nunca logró imponer claridad en ataque frente a un Independiente sólido y ordenado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2052211947316093359&partner=&hide_thread=false EL DE LOS GOLES IMPORTANTES EN FLUMINENSE: John Kennedy puso el 1-1 agónico del equipo de Luis Zubeldía ante Independiente Rivadavia.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Vg3ibXMTnG — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

image Independiente Rivadavia vs Fluminense Marcelo Álvarez

Un segundo tiempo más dinámico

En el complemento, el conjunto brasileño salió decidido a buscar el empate y generó peligro con Hércules, Guga y Acosta, aunque siempre aparecieron Studer, Costa y Bonifaccio para sostener el resultado con cierres decisivos.

El encuentro ganó intensidad y se hizo de ida y vuelta. Entonces llegó el centro perfecto de Gómez y la aparición goleadora de Arce para hacer explotar nuevamente a la popular azul.

image Independiente Rivadavia vs Fluminense Marcelo Álvarez

Con el resultado a favor, Berti movió el banco y apostó por sostener la ventaja, mientras que Fluminense fue con todo en busca de la igualdad. Y cuando parecía que la Lepra se quedaba con una victoria histórica, la visita encontró el empate en el último minuto para rescatar un punto que lo mantiene con vida en el grupo.

image Independiente Rivadavia vs Fluminense Marcelo Álvarez

Más allá del sabor amargo por el empate sobre el final, Independiente Rivadavia volvió a estar a la altura de una noche grande y consiguió un resultado histórico que lo deposita en la próxima ronda de la Copa Libertadores.

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Fluminense: