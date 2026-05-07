7 de mayo de 2026 - 00:04

Independiente Rivadavia empató con Fluminense y selló su histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores

La Lepra empató 1 a 1 con el Flu en el estadio Malvinas Argentinas. El equipo de Alfredo Berti lo ganaba, pero la visita llegó al empate en el último minuto. Los Azules quedaron clasificados para la próxima fase, cuando aún restan dos fechas por disputarse.

En el inicio segundo tiempo apareció el histórico goleador de la Lepra, el paraguayo Alex Arce para poner en ventaja a su equipo en el Malvinas.

En el inicio segundo tiempo apareció el histórico goleador de la Lepra, el paraguayo Alex Arce para poner en ventaja a su equipo en el Malvinas.

Foto:

Marcelo Álvarez
En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra busca su pasaje a la otra fase de la Libertadores.&nbsp;

En el estadio Malvinas Argentinas la Lepra busca su pasaje a la otra fase de la Libertadores. 

Foto:

Marcelo Álvarez
La Lepra recibe en un partido clave al Flu de Brasil y va por la clasificación.

La Lepra recibe en un partido clave al Flu de Brasil y va por la clasificación.

Foto:

Marcelo Álvarez
image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Independiente Rivadavia recibe al Fluminense de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores regresó a Mendoza: las mejores fotos de Independiente Rivadavia-Fluminense
Por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibe a Fluminense y busca una marca histórica en el certamen. 

Copa Libertadores: la marca histórica que busca superar Independiente Rivadavia ante Fluminense

La Lepra volvió a demostrar el enorme momento que atraviesa y puso en aprietos a uno de los grandes del fútbol brasileño. A los 10 minutos del complemento apareció el goleador histórico azul, Alex Arce, quien con un impecable cabezazo marcó el 1 a 0 e hizo estallar al estadio Malvinas Argentinas.

El gol del paraguayo desató la locura en las tribunas, en una noche donde Independiente jugó el partido que imaginó desde el inicio ante un rival que respetó en todo momento al conjunto mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2052206307206136091&partner=&hide_thread=false

Se cuidaron en el inicio

El primer tiempo fue parejo, aunque las situaciones más claras fueron para el Azul. Primero Arce hizo temblar el travesaño tras conectar un envío largo y luego el arquero Fábio le tapó un gran cabezazo a Mauricio Cardillo Florentín. Fluminense tuvo mayor posesión, pero nunca logró imponer claridad en ataque frente a un Independiente sólido y ordenado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2052211947316093359&partner=&hide_thread=false

image
Independiente Rivadavia vs Fluminense

Independiente Rivadavia vs Fluminense

Un segundo tiempo más dinámico

En el complemento, el conjunto brasileño salió decidido a buscar el empate y generó peligro con Hércules, Guga y Acosta, aunque siempre aparecieron Studer, Costa y Bonifaccio para sostener el resultado con cierres decisivos.

El encuentro ganó intensidad y se hizo de ida y vuelta. Entonces llegó el centro perfecto de Gómez y la aparición goleadora de Arce para hacer explotar nuevamente a la popular azul.

image
Independiente Rivadavia vs Fluminense

Independiente Rivadavia vs Fluminense

Con el resultado a favor, Berti movió el banco y apostó por sostener la ventaja, mientras que Fluminense fue con todo en busca de la igualdad. Y cuando parecía que la Lepra se quedaba con una victoria histórica, la visita encontró el empate en el último minuto para rescatar un punto que lo mantiene con vida en el grupo.

image
Independiente Rivadavia vs Fluminense

Independiente Rivadavia vs Fluminense

Más allá del sabor amargo por el empate sobre el final, Independiente Rivadavia volvió a estar a la altura de una noche grande y consiguió un resultado histórico que lo deposita en la próxima ronda de la Copa Libertadores.

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente Rivadavia - Fluminense:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sebastián Villa festeja su gol de penal junto al paraguayo Alex Arce, en el duelo que Independiente Rivadavia está venciendo al conjunto venezolano. 

Independiente Rivadavia: la calculadora para soñar con los octavos de la Copa Libertadores

El entrenador se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el equipo, sin dejar de reconocer que no se jugó bien, pero fueron contundentes a la hora del gol.

"Los resultados mandan": Darío Franco y un cierre que sostiene su ciclo en Gimnasia y Esgrima

El equipo del Parque se trajo un punto desde Mar del Plata, donde igualó con Aldosivi y cerró una fase regular excepcional.

Independiente Rivadavia empató en Mar del Plata y cerró una fase histórica

Este lunes, desde las 17, el Lobo buscará recuperarse de su caída ante la Lepra frente a su gente en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima quiere dar vuelta la página frente a Defensa y Justicia