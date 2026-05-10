Pablo De Muner: "Godoy Cruz tuvo personalidad y coraje para ganar"

Si bien fue la primera presentación oficial de Pablo De Muner al frente de Godoy Cruz , el entrenador ya logró cambiarle la cara al equipo y modificar su dinámica futbolística. El Tomba jugó un primer tiempo arrollador frente a Racing de Córdoba, donde marcó claras diferencias desde el juego, la intensidad y la contundencia.

Aunque en el complemento el conjunto mendocino terminó sufriendo en algunos pasajes, producto de una merma futbolística y del crecimiento del rival, logró sostener la ventaja y quedarse con un valioso triunfo por 2 a 1, que le permitió volver a ilusionarse.

Tras la victoria, De Muner realizó un profundo análisis del rendimiento del equipo y explicó por qué el Tomba perdió solidez en el segundo tiempo. “El primer tiempo fue impecable, no tanto desde el juego sino desde el resultado. Creo que si hacíamos un tercer gol hubiese estado bien porque prácticamente no tuvimos situaciones en contra”, explicó el entrenador.

El DT consideró además que la salida de Gastón Gil Romero terminó siendo un factor importante en el desarrollo del encuentro: “Su salida fue determinante. Igual tuvimos chances para ampliar la diferencia, pero este ejercicio de sufrir lo tenemos que hacer todos: nosotros, los jugadores y también la gente. En esta categoría muchas veces el rival te lleva a jugar incómodo y te empuja”.

De Muner también resaltó el valor anímico del triunfo: “Esta victoria aumenta mucho la confianza. Estamos unos escalones más arriba y a solo tres puntos del primero. Una de las barreras que teníamos que romper era ganar hoy y el equipo tuvo personalidad y coraje para hacerlo”.

image El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner Prensa Godoy Cruz

Sobre la merma futbolística en el complemento, el entrenador sostuvo que el aspecto mental fue determinante: “No creo que haya sido algo físico. En el entretiempo les dije a los jugadores que debíamos seguir jugando de la misma manera. A veces aparece ese deseo de que el partido termine y eso hace que dejes de jugar. Las ganas de ganar y de conquistar a la gente a veces te juegan una mala pasada”.

Godoy Cruz y sus lagunas en el segundo tiempo

Además, reconoció que el equipo atravesó momentos de confusión durante el segundo tiempo, aunque destacó la reacción del grupo: “Hubo minutos donde sufrimos y todos lo vimos, pero también soy parte de eso y traté de corregirlo con los cambios. Los cambios me gustaron y, en líneas generales, me voy conforme. Ganar de esta manera también genera confianza”.

Consultado sobre si Godoy Cruz necesita sufrir para crecer dentro de la categoría, De Muner respondió: “El ejercicio de sufrir nos pasa a todos en la vida y en el fútbol también. En esta categoría, aunque hagas muchos méritos, el rival te puede convertir y volver a ponerse en partido. Ahí aparecen los nervios y dejamos de asociarnos con la pelota. Hay mucho margen de mejora y con el paso de las semanas iremos creciendo”.

image Pablo De Muner, se mostró feliz con el recibimiento de la hinchada en su debut. Prensa Godoy Cruz

El entrenador también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas tombinos: “Fue un día precioso. El recibimiento fue espectacular. Este club ya me gustaba mucho antes de venir y ahora que estoy acá me gusta todavía más. Trato de disfrutarlo pese al poco tiempo que llevo”.

Respecto a la idea futbolística que pretende consolidar, De Muner fue claro: “Un equipo protagonista tiene que tener un comportamiento definido de principio a fin. Presionar, jugar en campo rival y ganar la segunda pelota en esta categoría es muy difícil, pero sí o sí te tenés que imponer. Y cuando te imponés también sufrís”.

Además, dejó en claro cuál es el modelo de juego que busca para el Expreso: “Me gusta que mis equipos jueguen bien y que hagan goles como el segundo que hicimos hoy. Quiero que eso sea algo habitual, que el equipo tenga paciencia para crear y también contundencia”.

Sobre lo trabajado durante la semana, el entrenador explicó que no realizó demasiadas modificaciones tácticas: “No sé cuánto cambiamos realmente. Generalmente no juego con doble nueve, pero veía muy bien a los delanteros y no quise modificar eso. Probamos algunos sistemas durante la semana como alternativas, pero me voy muy conforme con la valentía que tuvo el equipo para marcar diferencias”.

En cuanto al aspecto físico del plantel, prefirió mantener la cautela: “Puede que se haya notado un desgaste, pero todavía necesito más partidos para hacer un análisis más profundo. Estar en este club genera mucha responsabilidad. Hay que competir, ganar y hacerlo de buena manera”.

image Godoy Cruz vs Racing de Córdoba Prensa Godoy Cruz

Finalmente, De Muner destacó el compromiso del grupo y pidió mantener la calma pese al gran arranque: “El plantel está muy predispuesto y el club tiene todo lo que cualquier entrenador quisiera tener. Esto recién empieza y hay que mantener la mesura, pero claramente este triunfo nos da un impulso para ir por más. Siempre digo que la competencia más importante es con uno mismo y Godoy Cruz tiene que enfocarse en seguir creciendo desde lo propio”.