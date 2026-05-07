Básquet de Mendoza: victorias de Anzorena, Godoy Cruz, Atenas y A.C.San Martín en la Superliga

Por la fecha 15 del Torneo Apertura d ela Superliga de Mendoza, A.D.Anzorena, único puntero, venció sin problemas a Andes Talleres (96-60). Godoy Cruz pisó fuerte en Las Heras, le ganó a Huracán (74-67) y es escolta en solitario. Atenas Sport Club fue al Juan de Casas y se trajo la victoria ante General San Martín (73-67). El Atlético Club San Martín venció de visitante a la Municipalidad de Junín (88-60).

De punta a punta fue el dominio del mejor del Apertura 2026 en la victoria ante Andes Talleres. Todos sus jugadores sumaron (con sus titulares con 9 o más puntos cada uno) y metió más de 20 puntos por cuarto . Tiró para 55% en dobles y un muy buen 46% en triples (11 de 24). Allub fue la figura , acompañado por Chiabotto (13 puntos, 10 rebotes) y Azuaje (11 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias). En el Matador no alcanzó lo de Tapia (16 puntos, 6 faltas recibidas) y Mendez Casariego (13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias).

Estadio: La Catedral de la Sexta (Ciudad, Mendoza)

Parciales: 22-17; 47-30 y 73-47

Tiros libres: A.D.Anzorena 17/25 – Andes Talleres 10/15

Figura: José Allub (A.D.Anzorena) 16 puntos (4/5 en dobles, 1/2 en triples, 5/7 en libres), 7 rebotes, 4 asistencias, 1 recupero, 5 faltas recibidas en 21´01″; con una valoración de +28.

Básquet de Mendoza: Godoy Cruz y un triunfo que alimeta su chapa de candidato

DSC_9796.JPG BÁSQUET DE MENDOZA. Godoy Cruz meitó un bombazo al derrotar a Huracán Las Heras por 74-67. Gentileza: Andrés Arequipa.

Partido clave ganó Godoy Cruz en Las Heras y sigue buscando ser el UNO. Determinante el 21-10 del tercer cuarto. Con cuatro jugadores por arriba de los diez puntos y tirando 13 de 28 en triples, el equipo de Flores es escolta. Partidazo de Alejo Andrés (la figura) y gran debut de Harina (20 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 7 faltas recibidas; +24). Irrutia el mejor del Globo (16 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias).

SÍNTESIS:

CLUB ATLÉTICO HURACÁN LAS HERAS (67): Ramiro Mendez 13; Idrissa Ousmane Sow 9; Gabriel Rivero 8; Martín Irrutia 16; Juan Ignacio Tizza 7 (FI); Fabrizio Ramiz 5; Franco Minetti 0; Juan Ignacio Gutiérrez 9; Ramiro Viñas 0. DT: Gustavo Noria.

CLUB GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (74): Ignacio Garitaonandía 0; Augusto Morales 12; Alejo Andrés 8; Abel Trejo 12; Matías Rosas 3 (FI); Juan Cruz Martinez 3; Federico Harina 20; Khalil Adaro 14; Francisco Xavier Ozán 2. DT: Nahuel Flores.

Estadio: Polideportivo Vicente Polimeni (Las Heras, Mendoza)

Parciales: 25-25; 41-39 y 51-60

Tiros libres: Huracán Las Heras 3/5 – Godoy Cruz 15/20

Figura: Alejo Andrés (Godoy Cruz) 8 puntos (2/3 en triples, 2/4 en libres), 8 rebotes, 14 asistencias, 1 recupero, 4 faltas recibidas en 31´41″; con una valoración de +28.

DSC_9684.JPG BÁSQUET DE MENDOZA. Godoy Cruz meitó un bombazo al derrotar a Huracán Las Heras por 74-67. Gentileza: Andrés Arequipa.

Básquet de Mendoza: Gran victoria Apache en el Juan de Casas

Las tres bombas seguidas en el cierre del primer cuarto (dos de Villa y una de Alejo Sanchez) fueron claves para alejarse. Otro triple de Villa le dio la máxima en el tercer cuarto (44-30). Pese a tener la ventaja lo cerró sobre el final con 4 puntos en fila de Sanchez. Blanco fue el de mayor valoración, pero clave el partidazo de Villa (29 puntos con 5/12 en triples).

SÍNTESIS:

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTÍN (67): David Ferreyra 6; Juan Ignacio Legallais 12; Agustín Mauras 15; Freddy Marín 9; Alejandro Alloatti 0 (FI); Renzo Castellino 0; Cristian Paez 12; Nicolás Da Via 2; Juan Luis Riascos 11. DT: Rubén Llanos.

ATENAS SPORT CLUB (73): Alejo Sánchez 11; Agustín Blanco 11; Juan Cruz Villa 29; Gonzalo Sanchez 6; Lautaro Picciotto 10 (FI); Diego Garcia 4; Julián Maschke 0; Alvaro Muñoz 0; Franco De la Peña 0; Franco Sanchez 2. DT: Diego Francisco Oteiza.

Estadio: Juan de Casas (Ciudad, Mendoza)

Parciales: 14-22; 30-38 y 50-55

Tiros libres: General San Martín 11/21 – Atenas Sport Club 7/13

Cinco Faltas: Legallais

Figura: Agustín Blanco (Atenas Sport Club) 11 puntos (4/9 en dobles, 3/3 en libres), 10 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos, 5 faltas recibidas en 33´21″; con una valoración de +22.

Básquet de Mendoza: Atlético San Martín doblegó a Junín y metió un triunfo que vale una Permanencia

La victoria del León en Junín se valorará más cuando termine esta Fase Clasificatoria. Porque no solo ganó de visitante y ante un rival directo para quedar noveno, sacarle dos partidos a su rival y pasar a Andes Talleres en la tabla. Los 88 puntos vinieron de su quinteto titular. Tremendo juego interior del equipo de Amaya (46 puntos con 15 de 22 en dobles y 10/12 en libres) junto al aporte de Lemir y Montaldi (13 cada uno) además del trabajo de Manjarres (16 puntos con 7/7 en libres). Seoane el mejor del Verde (18 puntos, 11 rebotes, 4 faltas recibidas).

SÍNTESIS:

MUNICIPALIDAD DE JUNÍN (60): Nicolás Seoane 18; Franco Minelli 3; Emiliano Dengra 9; Cristian Santoni 2; Ignacio Lanzavecchia 15 (FI); Lautaro Badui 4; Sergio Cuellar 0; Omar Calderón 5; Gabriel Imparato 4. DT: Germán Jorge.

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (88): Augusto Lemir 13; Ignacio Montaldi 13; Rodrigo Manjarres 16; Tiago Carrasco 26; Elías Del Ponte 20 (FI); Santino Sarfati 0; Bruno Escobar 0; Ulises Sosa 0; Lautaro Palmieri 0; Joaquín Bonasera 0. DT: Diego Amaya.

Estadio: Posta del Retamo (Junín, Mendoza)

Parciales: 13-16; 24-37 y 43-64

Tiros libres: Municipalidad de Junín 12/19 – A.C.San Martín 20/23

Figura: Tiago Carrasco (A.C.San Martín) 26 puntos (8/13 en dobles, 1/1 en triples, 7/8 en libres), 7 rebotes, 6 faltas recibidas en 36´29″; con una valoración de +25.