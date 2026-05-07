7 de mayo de 2026 - 16:06

Golf Club Andino: excelente e inolvidable Laguneada en el Parque

Las autoridades del Golf Club Andino agasajaron a sus empleados haciendo disputar el tradicional torneo en la modalidad de Laguneada.

Una tarde inolvidable en el Golf Club Andino: participantes de la Laguneada en el Parque.&nbsp;

Una tarde inolvidable en el Golf Club Andino: participantes de la Laguneada en el Parque. 

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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Medio centenar de participantes se dieron cita en los links de la tradicional entidad del parque General San Martín, donde fueron sorteadas las parejas participantes.

Se jugó la final individual de la Copa Amistad de Los Andes en el Golf Club Andino Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
Una vez m&aacute;s, se vivi&oacute; una jornada inolvidable en la Laguneada del Golf Club Andino.&nbsp;

Una vez más, se vivió una jornada inolvidable en la Laguneada del Golf Club Andino.

Ante lo señalado, fue el caso de la pareja luego campeona, la que fue conformada por José Butara y Mariano Marchetti, quienes se complementaron muy bien a lo largo de todo el recorrido, poniendo en evidencias de muy buen nivel de juego, lo que quedó reflejado en la tarjeta de juego final, tras presentar un neto de 61 golpes (9 bajo par de cancha).

El segundo puesto fue determinado luego de la aplicación del desempate automático(mejor segunda vuelta), donde la pareja integrada por Mario Aranda y Fabián Díaz se quedaron con el puesto de escolta, mientras que la compuesta por Ricardo Molina con Valentín Lozano, ocuparon el tercer puesto, destacando que ambos binomios presentaron sendas tarjetas de 67 golpes netos (3 bajo par).

Luego de la actividad deportiva, las autoridades del Andino agasajaron al personal con un buen almuerzo, donde entre festejos, gran camaradería y bromas sobre el juego, se realizó la tradicional entrega de premios a las parejas ganadoras.

Golf Club Andino: Los principales resultados e la tradicional Laguneada

Categoría única:

1) José Butara-Mariano Marchetti, 61

2) Mario Aranda-Fabián Díaz, 67

3) Ricardo Molina-Valentín Lozano, 67

4) Carlos Arca-Salvador Topa, 68

5) Ricardo Moyano-Daniela Soto, 68

6) Walter Guardia-Eduardo Aparicio, 71

7) Alfredo Riveros-Jaime Méndez, 73

8) Manuel Butara-Gabriel Cabrerizo, 74

9) Nelson Quiroga-Gustavo Rodríguez, 74

10) Alfredo González-Javier Zuletta, 75

11) Jorge Burgueroni-Pilar Puldain; 78

12) Federico Aranda-José Paoloni, 86

13) Carina Ferreira-Verónica Vittori- 88

14) Mónica Pereyra-Marilin Roldán, 91

15) Alvaro Molina-Gustavo Lozano, 97.

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