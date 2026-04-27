27 de abril de 2026 - 17:38

Golf Club Andino: triunfos de Bisceglia, Formica y Currenti en el "Torneo Abierto Pro-Shop"

GOLF CLUB ANDINO. Excelente scores en una competencia programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de stableford.

Entre los caballeros de la categoría senior, Juan Bisceglia gritó campeón en el Golf Club Andino.&nbsp;

Entre los caballeros de la categoría senior, Juan Bisceglia gritó campeón en el Golf Club Andino. 

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Una jornada a pleno se desarrolló en el Golf Club Andino, donde se presentó una cancha impecable, para la disputa del Torneo Abierto Pro-Shop”, competencia programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de stableford.

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Si bien el campo de juego lució espléndido, hay que destacar que se había realizado la tradicional resiembra en los greenes, lo que provocó que los mismos lucieran un poco más lentos de lo común, aunque esto no fue impedimento para que los protagonistas lograran realizar su lucimiento a través de todo el desarrollo de esta singular modalidad.

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GOLF CLUB ANDINO. El primer puesto en damas, el triunfo a Bettina Formica.&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. El primer puesto en damas, el triunfo a Bettina Formica.

Ante lo expuesto, cabe destacar el buen nivel que demostraron las damas, quienes jugaron en categoría única, donde el primer puesto se determinó tras la aplicación del desempate automático, correspondiente el triunfo a Bettina Formica; mientras que el segundo puesto quedó en manos de Beatriz Giuffrida, resaltando que ambas jugadoras finalizaron su jornada con sendas tarjetas de 34 puntos.

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GOLF CLUB ANDINO. David Currenti con 35 puntos fue ganador en la categor&iacute;a Caballeros.&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. David Currenti con 35 puntos fue ganador en la categoría Caballeros.

Entre los caballeros de la categoría senior (jugadores mayores de 55 años de edad), se registraron los mejores resultados de la competencia, donde el primer puesto correspondió a Juan Bisceglia, quien completó su recorrido con una tarjeta de 39 puntos, secundado por Eduardo Aparicio, que se quedó con el segundo lugar, con un total de 38 puntos.

Golf Club Andino: todos los resultados del Torneo Abierto Pro-Shop

Categoría damas: 1) Bettina Formica, 34; 2) Beatriz Giuffrida, 34.

Primera caballeros: 1) David Currenti, 35; 2) Gastón Fusi, 35.

Caballeros senior: 1) Juan Bisceglia, 39; 2) Eduardo Aparicio, 38.

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