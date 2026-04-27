Golf Club Andino: triunfos de Bisceglia, Formica y Currenti en el "Torneo Abierto Pro-Shop"

GOLF CLUB ANDINO. Excelente scores en una competencia programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de stableford.

Entre los caballeros de la categoría senior, Juan Bisceglia gritó campeón en el Golf Club Andino.

Una jornada a pleno se desarrolló en el Golf Club Andino, donde se presentó una cancha impecable, para la disputa del “Torneo Abierto Pro-Shop”, competencia programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de stableford.

Si bien el campo de juego lució espléndido, hay que destacar que se había realizado la tradicional resiembra en los greenes, lo que provocó que los mismos lucieran un poco más lentos de lo común, aunque esto no fue impedimento para que los protagonistas lograran realizar su lucimiento a través de todo el desarrollo de esta singular modalidad.

WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.52.29 GOLF CLUB ANDINO. El primer puesto en damas, el triunfo a Bettina Formica. Gentileza: Golf Club Andino.

Ante lo expuesto, cabe destacar el buen nivel que demostraron las damas, quienes jugaron en categoría única, donde el primer puesto se determinó tras la aplicación del desempate automático, correspondiente el triunfo a Bettina Formica; mientras que el segundo puesto quedó en manos de Beatriz Giuffrida, resaltando que ambas jugadoras finalizaron su jornada con sendas tarjetas de 34 puntos.

Algo similar ocurrió en la categoría de caballeros, quienes también compitieron en categoría única, y lo que se presentía, ocurrió, mucha paridad entre los participantes donde los primeros puestos mostraron que varios de ellos fueran compartidos, lo que también ocurrió en la definición del primer puesto, recurriendo también a la aplicación del desempate automático, donde se impuso David Currenti con 35 puntos, quedando en segundo lugar Gastón Fusi, también con 35 puntos.

WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.51.54 GOLF CLUB ANDINO. David Currenti con 35 puntos fue ganador en la categoría Caballeros. Gentileza: Golf Club Andino. Entre los caballeros de la categoría senior (jugadores mayores de 55 años de edad), se registraron los mejores resultados de la competencia, donde el primer puesto correspondió a Juan Bisceglia, quien completó su recorrido con una tarjeta de 39 puntos, secundado por Eduardo Aparicio, que se quedó con el segundo lugar, con un total de 38 puntos. Golf Club Andino: todos los resultados del Torneo Abierto Pro-Shop Categoría damas: 1) Bettina Formica, 34; 2) Beatriz Giuffrida, 34. Primera caballeros: 1) David Currenti, 35; 2) Gastón Fusi, 35. Caballeros senior: 1) Juan Bisceglia, 39; 2) Eduardo Aparicio, 38.