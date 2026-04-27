Y un día salió el álbum de figuritas del Mundial 2026: cuánto cuesta, dónde conseguirlo y todo los detalles

El álbum de figuritas del Mundial 2026 salió oficialmente este lunes y ya generó repercusiones entre los fanáticos. Para quienes ya tienen el álbum de Qatar 2022, esta nueva cita será doblemente emocionante . Panini lanzó la colección más grande de la historia con sobres de 7 figuritas, y 112 páginas que recorren las 48 selecciones y todo el universo alrededor del torneo de fútbol más importante del mundo.

¿Italia al Mundial 2026? El artículo oculto del reglamento de la FIFA y la propuesta para que reemplace a Irán

" A partir del 30 de abril , estará disponible en todo el país la colección oficial del Mundial de Fútbol 2026", anunció Panini.

Para los coleccionistas más apasionados, hay una novedad importante: además del ya tradicional tapa dura, como en ediciones anteriores, habrá un álbum tapa dura dorado que estará disponible de manera exclusiva a través del sitio oficial Zonakids.com. Una pieza diferente, diseñada especialmente para quienes saben que coleccionar es mucho más que completar el álbum.

MUNDIAL 2026. Las seis figuritas de Lionel Messi en el álbum Panini de la Copa Mundial.

Mundial 2026: Las sorpresas y ausencias en la página de la Selección Argentina

Como ocurre cada cuatro años, la colección de Panini marca el inicio simbólico del ritual futbolero entre coleccionistas e hinchas.

Entre los nombres confirmados aparece Lionel Messi, cuya figurita será la número 17 y ya se perfila como una de las más buscadas. Todo indica que podría tratarse de su última presencia en un álbum mundialista, lo que aumenta todavía más su valor simbólico. También figuran referentes consolidados como Emiliano Martínez, único arquero seleccionado, junto con piezas clave como Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados es la apuesta por el recambio generacional. Jóvenes como Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone lograron meterse en la colección, reflejando el crecimiento de una nueva camada de futbolistas. También fue incluido Leonardo Balerdi para reforzar la última línea.

Panini volvió a despertar polémica al anunciar la plantilla definitiva de cada selección. En ese sentido, una de las ausencias más resonantes es la de Gonzalo Montiel, autor del penal que le dio a la Argentina la tercera estrella en la final ante Francia en Qatar 2022.

Otro caso llamativo es el de Lisandro Martínez, que tampoco tendrá su propia figurita. El defensor del Manchester United viene de recuperarse de una lesión muscular y no juega con la camiseta albiceleste desde octubre de 2024.

Bt6ZQEIh3_1256x620__1 Llegó el álbum Panini del Mundial 2026: cuánto cuesta, dónde conseguirlo y todo lo que tenés que saber. Gentileza.

A estos dos campeones del mundo se suman Thiago Almada y Gerónimo Rulli, quienes integraron el plantel campeón en Qatar, aunque con menor participación. Entre los ausentes también aparecen Juan Musso, posible alternativa en el arco, y Valentín Barco, que aún pelea por un lugar en la lista definitiva.

La colección 2026 contará con más de 100 páginas y casi mil figuritas, con las selecciones de los 48 países participantes.

Mundial 2026: Los 18 jugadores argentinos incluidos en el álbum de figuritas

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto con Argelia, Austria y Jordania. El equipo de Lionel Scaloni, que terminó como líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos, buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.