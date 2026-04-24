Motorola "sale a la cancha" en Argentina con su colección oficial de la FIFA World Cup 26: cuánto cuesta

La marca presentó el teléfono plegable motorola razr fold y el motorola edge 70 fusion con los logos del Mundial y detalles enchapados en oro.

En un movimiento que une la pasión por el fútbol con la tecnología de lujo, Motorola anunció el desembarco en el país de la FIFA World Cup 26 Collection. Como socio oficial de smartphones del torneo, la marca presentó una edición especial de sus modelos más avanzados, el motorola razr fold y el motorola edge 70 fusion, diseñados para capturar la energía y la unidad del próximo mundial.

Esta colección no solo se destaca por su potencia técnica, sino por una estética profundamente arraigada en la cultura del fútbol. Ambos dispositivos cuentan con refinados detalles chapados en oro de 24 quilates, elevando el concepto de diseño premium.

El razr fold presenta una cubierta con un patrón de puntos en relieve que imita la textura de los materiales del juego, mientras que el edge 70 fusion opta por un acabado tipo cuero que recuerda a un balón de fútbol tradicional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Motorola Argentina (@motorola_ar)

Además del hardware, la experiencia de usuario se personaliza con software exclusivo: desde herramientas en la cámara para que los aficionados compartan sus colores, hasta fondos de pantalla, tonos de llamada temáticos y el acceso preinstalado a la aplicación de la FIFA. Incluso se incluye el juego arcade FIFA Heroes, del cual Motorola es socio exclusivo.