Cuidado si usas ChatGPT: él tiene 5 códigos secretos que lo dejan poderoso y casi nadie los conoce

Desde su lanzamiento por parte de OpenAI, ChatGPT se transformó en una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas del mundo. Al redactar textos, resumir información, generar ideas y responder preguntas, existen códigos secretos para facilitar su uso y obtener una respuesta más lista.

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Desde el sitio Profesión del futuro (Clayton Uehara) descubrieron el secreto de comunicarse con ella y propone 5 códigos para crear una instrucción bien planteada y lograr una gran diferencia en el resultado final.

Cuanto mejor sea la instrucción, más útil suele ser el resultado obtenido.

En el mundo de la inteligencia artificial, se conoce como prompt a la indicación que recibe el sistema para generar una respuesta.

Cuanto más específica y detallada sea esa instrucción, mayores son las probabilidades de obtener información útil, organizada y adaptada a las necesidades del usuario.

Esta práctica es tan indispensable para diferentes tareas: desde redacción de contenidos hasta programación, análisis de datos o aprendizaje académico.

Según explica el sitio Profesión del Futuro, existen algunos comandos ampliamente simples que buscan sacar más provecho de ChatGPT y conseguir respuestas mejor estructuradas.

Cuáles son los 5 comandos que deben utilizarse para potenciar ChatGPT

Aunque no se trata de funciones oficiales ni garantizan resultados idénticos en todos los casos, estas indicaciones suelen utilizarse para orientar el estilo de las respuestas.

/human

Este comando suele colocarse antes de la consulta.

Su objetivo es solicitar una respuesta con un tono más natural y cercano, buscando que el texto tenga una estructura menos rígida y más parecida a la comunicación cotidiana.

/EL10

La abreviatura hace referencia a la idea de explicar algo como si el lector tuviera diez años.

Resulta especialmente útil para comprender temas técnicos, científicos o complejos mediante ejemplos simples y un lenguaje accesible.

x10think

Quienes utilizan esta indicación buscan que la inteligencia artificial profundice más antes de responder.

La intención es obtener desarrollos más amplios, análisis más detallados y una organización más elaborada de la información.

/listify

Este comando suele añadirse al final del pedido.

Su propósito es transformar la respuesta en una lista ordenada, facilitando la lectura y permitiendo identificar rápidamente los puntos más importantes.

alt3

La idea detrás de esta instrucción es solicitar varias alternativas para una misma respuesta.

De esta manera, el usuario puede comparar diferentes enfoques y seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades.

Códigos secretos de ChatGPT WEB

ChatGPT puede ofrecer resultados muy diferentes según la forma en que se le formule una consulta y así se obtendrán respuestas más naturales, simples, detalladas u organizadas.