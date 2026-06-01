Cuál es la peligrosa razón por la que nunca deberías responder una llamada silenciosa

El software automatizado no solo registra si respondes, sino que también puede capturar muestras de voz para suplantar tu identidad en futuras estafas.

Esta es la razón por la que esta llamada es peligrosa.

Recibir una llamada y que nadie responda al otro lado no es un error técnico del operador telefónico. Se trata de una táctica denominada Silent Call, ejecutada por programas automáticos que buscan validar si una línea está activa para luego vender esa información en mercados ilegales como el Darknet.

El proceso parece inofensivo debido a la ausencia de ruidos o interlocutores, pero su efectividad radica precisamente en el silencio absoluto. Al descolgar el teléfono, el sistema registra que el usuario está disponible, lo que convierte a esa numeración en un activo valioso para futuras campañas de estafas masivas o suplantación de identidad.

image El funcionamiento de los Autodialers y el mercado de datos Estas herramientas, conocidas como Autodialers, marcan miles de números de forma aleatoria durante todo el día. Su único propósito es realizar un triaje: si alguien atiende, la cuenta se marca como activa; si no hay respuesta, se descarta de la lista. Una vez verificadas, estas bases de datos se comercializan para delitos más complejos como el phishing bancario o el smishing.

Incluso una respuesta breve es suficiente para que el software cumpla su objetivo de verificación. La peligrosidad aumenta cuando el sistema graba la voz del usuario, ya que estas muestras pueden ser utilizadas para engañar a familiares mediante estafas emocionales o variantes digitales del "truco del nieto". Además, devolver estas llamadas puede resultar en cargos elevados si el número está vinculado a servicios de cobro especial.

image Medidas preventivas y herramientas de bloqueo técnico La recomendación principal de los expertos en ciberseguridad es no atender llamadas de remitentes desconocidos siempre que sea posible. Si por error se atiende una llamada silenciosa, lo ideal es colgar de inmediato sin emitir ningún sonido, evitando así entregar información biométrica vocal al sistema automatizado. La vigilancia constante es la defensa más efectiva contra estas cadenas de fraude profesionalmente organizadas.

Los dispositivos modernos cuentan con funciones para silenciar automáticamente a los desconocidos o desviarlos directamente al buzón de voz. También existen aplicaciones de terceros especializadas en identificar números de spam antes de que el teléfono suene. Es fundamental informar a los familiares, especialmente a los adultos mayores, sobre estas metodologías para reducir la rentabilidad de estas redes delictivas globales.