Hasta qué porcentaje debe cargarse un celular Android para que la batería dure más y se desgaste menos

Aprender a cargar el celular de manera correcta permite extender la vida útil de la batería, mejorar el rendimiento del dispositivo y reducir riesgos asociados al sobrecalentamiento. Los especialistas recomiendan evitar tanto la descarga completa como la carga permanente al 100% , ya que estos hábitos aceleran el desgaste de las baterías de litio presentes en la mayoría de los teléfonos.

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Mantener la batería entre el 20% y el 80% aparece como la práctica más conveniente para conservar su capacidad durante más tiempo. Este rango reduce el estrés químico al que se someten las celdas de ion-litio y evita los extremos que generan mayor deterioro.

Cuando un teléfono se descarga por completo o permanece conectado luego de alcanzar el 100% , la batería trabaja bajo condiciones de mayor tensión y temperatura. Ese esfuerzo continuo acelera la degradación natural de los componentes internos y puede afectar la autonomía del dispositivo con el paso de los meses.

Por qué se recomienda evitar cargas completas

Las baterías modernas funcionan mediante ciclos de carga. Un ciclo completo equivale al uso acumulado del 100% de la energía almacenada, independientemente de si se consume de una sola vez o en varias cargas parciales.

Las cargas parciales ayudan a reducir el desgaste porque representan solo una fracción de un ciclo completo. Gracias a eso, la batería conserva su capacidad original durante más tiempo y mantiene un funcionamiento más estable.

Además, los procesos químicos dentro de las baterías de ion-litio generan menos calor cuando operan dentro del rango recomendado. Menos temperatura implica menos deterioro y menor riesgo de fallos.

Por fin: crearon una aplicación para cargar el celular en minutos Por fin: crearon una aplicación para cargar el celular en minutos

Los riesgos de dejar el celular conectado toda la noche

Aunque los teléfonos actuales incorporan sistemas de seguridad para controlar la carga, mantener el dispositivo enchufado durante horas después de llegar al 100% puede elevar la temperatura y aumentar la presión interna de la batería.

En situaciones extremas, ese exceso de calor puede provocar hinchazón, pérdida acelerada de capacidad e incluso fallas graves como incendios o explosiones. Si bien estos casos son poco frecuentes, los fabricantes insisten en evitar hábitos de carga prolongada innecesarios.

También se advierte que descargar el teléfono por debajo del 20% de manera constante puede afectar el sistema encargado de medir la batería y acelerar su deterioro.

Cargar el celular en modo avión Cargar el celular en modo avión ofrece ventajas que aceleran la recarga y ayudan a conservar la batería por más tiempo. Gentileza Pixabay

Hábitos que ayudan a cuidar la batería

Existen varias prácticas simples que contribuyen a prolongar la vida útil del celular:

Realizar cargas breves durante el día en lugar de esperar a que la batería se vacíe.

durante el día en lugar de esperar a que la batería se vacíe. Desconectar el teléfono una vez alcanzada la carga completa.

una vez alcanzada la carga completa. Utilizar cargadores y cables originales o certificados por el fabricante.

y cables originales o certificados por el fabricante. Evitar exponer el dispositivo a temperaturas elevadas mientras carga.

a temperaturas elevadas mientras carga. Activar funciones inteligentes de carga disponibles en algunos modelos.

Muchas marcas incorporaron herramientas capaces de aprender los hábitos del usuario para limitar automáticamente la carga máxima o disminuir la velocidad durante la noche. Estas funciones ayudan a reducir el desgaste sin afectar el uso diario del equipo.