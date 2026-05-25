Motorola lanzó un nuevo teléfono y ahora ofrece en Argentina conectividad NFC en todos sus modelos

El avance de los pagos digitales hizo del NFC un necesidad casi básica en los celulares y Motorola gana terreno en Argentina al convertirse en la primera marca en ofrece ese tipo de conectividad en todo su portafalio de productos.

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La meta se alcanzó con el lanzamiento del nuevo moto g06 con NFC , un smartphone de gama de entrada con precio accesible y prestaciones más que suficientes para el día a día.

Esta apuesta busca garantizar que cualquier usuario, sin importar el modelo o presupuesto, acceda a herramientas de conectividad avanzadas que convierten al celular en una billetera digital . Gracias a los chips NFC, los usuarios pueden realizar pagos sin contacto en comercios a través de Google Wallet, acreditar cargas y consultar el saldo de la tarjeta SUBE , o sincronizar accesorios Bluetooth con un solo toque.

Más allá de la practicidad, la tecnología NFC en los equipos Motorola ofrece seguridad avanzada . Al realizar una transacción, el dispositivo utiliza un token cifrado único en lugar de compartir los datos reales de la tarjeta. Además, cada operación requiere validación mediante biometría (huella dactilar o reconocimiento facial), asegurando que solo el propietario tenga el control de sus movimientos financieros.

Así es el nuevo moto g06

El protagonista de este anuncio es el moto g06, que se posiciona como el smartphone más económico de la marca en contar con NFC. Entre sus especificaciones técnicas destacan:

Pantalla: LCD HD+ de 6,88 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y tecnología Water Touch, que permite usar el panel con los dedos húmedos.

LCD HD+ de 6,88 pulgadas con una tasa de refresco de y tecnología Water Touch, que permite usar el panel con los dedos húmedos. Rendimiento: procesador MediaTek Helio G81 Extreme y hasta 12 GB de RAM con la función RAM Boost.

procesador MediaTek Helio G81 Extreme y hasta con la función RAM Boost. Cámaras: sensor principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel para fotos nítidas en diversas condiciones de luz.

sensor principal de con tecnología Quad Pixel para fotos nítidas en diversas condiciones de luz. Autonomía: batería de 5.200 mAh que ofrece hasta dos días de uso.

batería de que ofrece hasta dos días de uso. Durabilidad: protección Corning Gorilla Glass 3 y certificación IP64 contra polvo y salpicaduras.

moto g06 de Motorola moto g06 de Motorola Motorola

Precio y disponibilidad en Argentina

El moto g06 con NFC es un modelo de entrada y por eso tiene un precio muy acesible. El smartphone ya se encuentra disponible desde $239.999 en los canales oficiales de Motorola, incluyendo su tienda online y las Motorola Flagship Stores.

Lo curioso es que la marca ofrece una versión estándar desde $219.999 para quienes no requieren la conectividad NFC.

Con esta incorporación, el ecosistema completo de Motorola en el país -que abarca desde los modelos exclusivos de la Copa del Mundo FIFA 2026, pasando por las familias motorola razr y motorola edge y hasta la serie moto g y modelos clásicos como el moto z3 play- ya cuenta con soporte para esta tecnología esencial para el día a día.