Motorola lanzó un nuevo teléfono y ahora ofrece en Argentina conectividad NFC en todos sus modelos

El avance de los pagos digitales hizo del NFC un necesidad casi básica en los celulares y Motorola gana terreno en Argentina al convertirse en la primera marca en ofrece ese tipo de conectividad en todo su portafalio de productos.
Con la llegada de la nueva edición del moto g06, la compañía se convierte en el único fabricante del país en ofrecer el sistema para pagos sin contacto desde la gama de entrada hasta la premium.
El avance de los pagos digitales hizo del NFC un necesidad casi básica en los celulares y Motorola gana terreno en Argentina al convertirse en la primera marca en ofrece ese tipo de conectividad en todo su portafalio de productos.
La meta se alcanzó con el lanzamiento del nuevo moto g06 con NFC, un smartphone de gama de entrada con precio accesible y prestaciones más que suficientes para el día a día.
Esta apuesta busca garantizar que cualquier usuario, sin importar el modelo o presupuesto, acceda a herramientas de conectividad avanzadas que convierten al celular en una billetera digital. Gracias a los chips NFC, los usuarios pueden realizar pagos sin contacto en comercios a través de Google Wallet, acreditar cargas y consultar el saldo de la tarjeta SUBE, o sincronizar accesorios Bluetooth con un solo toque.
Más allá de la practicidad, la tecnología NFC en los equipos Motorola ofrece seguridad avanzada. Al realizar una transacción, el dispositivo utiliza un token cifrado único en lugar de compartir los datos reales de la tarjeta. Además, cada operación requiere validación mediante biometría (huella dactilar o reconocimiento facial), asegurando que solo el propietario tenga el control de sus movimientos financieros.
El protagonista de este anuncio es el moto g06, que se posiciona como el smartphone más económico de la marca en contar con NFC. Entre sus especificaciones técnicas destacan:
El moto g06 con NFC es un modelo de entrada y por eso tiene un precio muy acesible. El smartphone ya se encuentra disponible desde $239.999 en los canales oficiales de Motorola, incluyendo su tienda online y las Motorola Flagship Stores.
Lo curioso es que la marca ofrece una versión estándar desde $219.999 para quienes no requieren la conectividad NFC.
Con esta incorporación, el ecosistema completo de Motorola en el país -que abarca desde los modelos exclusivos de la Copa del Mundo FIFA 2026, pasando por las familias motorola razr y motorola edge y hasta la serie moto g y modelos clásicos como el moto z3 play- ya cuenta con soporte para esta tecnología esencial para el día a día.