Samsung lanzó en Argentina los nuevos Galaxy A57 y A37: cuánto cuestan y cómo comprarlos con descuento

Samsung Argentina anunció oficialmente el lanzamiento de los nuevos integrantes de su serie más vendida: los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G. Estos dispositivos llegan para liderar el segmento de gama media, ofreciendo por primera vez funciones que anteriormente eran exclusivas de la línea premium de alta gama de la marca.

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Mariano Dascanio, gerente de producto Mobile de Samsung Argentina , destacó la relevancia de este movimiento: "Estamos lanzando de vuelta nuestros productos más importantes de lo que sería la gama media, el A57 y A37, que son como el reemplazo directo del A56 y A36".

Según el ejecutivo, la apuesta principal pasa por democratizar la tecnología de punta: "Vienen con mejoras en el procesador y en lo que podés hacer con inteligencia artificial. Van incorporando cosas que podías hacer solamente con los flagships ".

Los nuevos modelos presentan un salto tecnológico significativo. Ambos equipos cuentan con certificación IP68 (resistencia al polvo y agua), batería de 5.000 mAh y capacidad Dual SIM con soporte para eSIM en ambos modelos. En cuanto a la captura de imágenes, incorporan la tecnología Nightography para optimizar fotos nocturnas y herramientas de edición impulsadas por IA, como AI Select y Circle to Search.

Embed - Unboxing Galaxy A57 5G | Samsung

Dascanio subrayó que estos equipos están diseñados para durar, ofreciendo seis generaciones de actualizaciones de sistema operativo y seis años de parches de seguridad. "Estos dispositivos vienen con seis actualizaciones de Android. Eso los hace más duraderos", explicó y agregó que la tasa de recambio en Argentina se ha extendido a un promedio de tres a cuatro años.

Precios y beneficios

El Galaxy A57 5G ya está a la venta por $1.299.999, mientras que el Galaxy A37 5G se consigue por $1.099.999. Ambos smartphones ya están a la venta en la tienda online de Sasmung,

Sin embargo, esos precios pueden bajar un poco con las promociones de lanzamiento que otorga varios beneficios para los que compren hasta el 31 de mayo.

Entre las ventajas de lanzamiento se incluyen:

Financiación: 12 cuotas sin interés con la mayoría de los bancos.

12 cuotas sin interés con la mayoría de los bancos. Plan Canje: permite entregar un dispositivo usado y ahorrar hasta un 35%.

permite entregar un dispositivo usado y ahorrar hasta un 35%. Reparación de pantalla: El A57 incluye un beneficio exclusivo donde, en caso de rotura durante los primeros 12 meses, el usuario solo abona el 10% del costo del arreglo.

Beneficios en la compra de los Samsung Galaxy A57 y A37 Beneficios en la compra de los Samsung Galaxy A57 y A37 Samsung Argentina

Sobre la estrategia de precios, Mariano Dascanio fue contundente: "Toda eficiencia que tenemos la volcamos al precio del producto para compensar de alguna forma aumentos de costos y que el traslado al consumidor sea lo menos posible".

Un mercado en reconfiguración

El lanzamiento ocurre en un contexto de contracción, con una caída del mercado local cercana al 25% en el primer trimestre de 2026, algo que no solo le ocurrió a Samsung sino que afectó a todas las marcas. No obstante, la marcha surcoreana apunta a captar a usuarios de modelos anteriores que buscan un "salto de calidad". "Nuestros consumidores eligen a Samsung mucho más por calidad de producto que por precio", concluyó el ejecutivo de Samsung para reafirmar el compromiso de la marca con el segmento medio-alto en el país.

Así es el Galaxy A57 5G

Samsung Galaxy A57 5G Samsung lanzó el nuevo Galaxy A57 5G Samsung

Inteligencia Artificial y Software

Circle to Search optimizado: Permite realizar búsquedas instantáneas en Google rodeando cualquier objeto en la pantalla sin salir de la aplicación.

Permite realizar búsquedas instantáneas en Google rodeando cualquier objeto en la pantalla sin salir de la aplicación. IA en fotografía: Incluye herramientas como AI Select para recortes instantáneos y la función exclusiva Best Face , que sugiere el mejor cuadro automáticamente en fotos grupales.

Incluye herramientas como para recortes instantáneos y la función exclusiva , que sugiere el mejor cuadro automáticamente en fotos grupales. Soporte a largo plazo: Samsung garantiza 6 generaciones de actualizaciones de sistema operativo Android y 6 años de parches de seguridad, lo que mantiene el equipo vigente hasta el año 2032.

Cámaras y Pantalla

Cámara principal de 50MP: Equipada con tecnología Nightography , que optimiza automáticamente las tomas en condiciones de poca luz para obtener imágenes más brillantes y nítidas.

Equipada con tecnología , que optimiza automáticamente las tomas en condiciones de poca luz para obtener imágenes más brillantes y nítidas. Selfies y Video: Mejora en el procesamiento de video y selfies nocturnos, orientado especialmente al público joven.

Mejora en el procesamiento de video y selfies nocturnos, orientado especialmente al público joven. Beneficio de Pantalla: Incluye un beneficio exclusivo de una reparación de pantalla rota durante los primeros 12 meses; el usuario solo debe abonar el 10% del costo de la reparación.

Rendimiento y Hardware

Procesador y Refrigeración: Cuenta con un procesador mejorado y una cámara de vapor más sofisticada para optimizar el rendimiento y la gestión del calor.

Cuenta con un procesador mejorado y una para optimizar el rendimiento y la gestión del calor. Batería: Capacidad de 5,000 mAh que promete una autonomía de hasta dos días con una sola carga.

Capacidad de que promete una autonomía de hasta dos días con una sola carga. Conectividad avanzada: Incorpora Wi-Fi 6E para mayores velocidades de red y soporte para Dual SIM (Nano-SIM física más eSIM).

Resistencia y Diseño

Certificación IP68: Es resistente al polvo y al agua, soportando inmersiones de hasta 1.5 metros durante 30 minutos .

Es resistente al polvo y al agua, soportando inmersiones de hasta . Precio de lanzamiento: Su valor oficial en Argentina es de $1.299.999.

Así es el Galaxy A37 5G

Samsung lanzó el nuevo Galaxy A37 5G Samsung lanzó el nuevo Galaxy A37 5G Samsung

Inteligencia Artificial y Software

Circle to Search: Incluye esta función optimizada que permite realizar búsquedas en Google rodeando o tocando cualquier objeto en la pantalla sin salir de la aplicación en uso.

Incluye esta función optimizada que permite realizar búsquedas en Google rodeando o tocando cualquier objeto en la pantalla sin salir de la aplicación en uso. Edición de fotos con IA: Incorpora herramientas avanzadas como AI Select , que permite realizar recortes de imágenes de forma instantánea.

Incorpora herramientas avanzadas como , que permite realizar recortes de imágenes de forma instantánea. Soporte extendido: Samsung garantiza 6 generaciones de actualizaciones de sistema operativo Android y 6 años de parches de seguridad, asegurando la vigencia del equipo hasta el año 2032.

Cámara y Fotografía

Lente principal de 50MP: Equipada con tecnología Nightography , que optimiza automáticamente las capturas en condiciones de baja luminosidad para obtener imágenes más brillantes y nítidas.

Equipada con tecnología , que optimiza automáticamente las capturas en condiciones de baja luminosidad para obtener imágenes más brillantes y nítidas. Mejora en tomas nocturnas: El sistema está diseñado para ofrecer mejores resultados en selfies y videos nocturnos, detectando la falta de luz de manera automática.

Rendimiento y Hardware

Batería de 5,000 mAh: Ofrece una autonomía de hasta dos días con una sola carga.

Ofrece una autonomía de hasta dos días con una sola carga. Procesador mejorado: Presenta un upgrade tecnológico respecto a la versión anterior, mejorando el rendimiento general y la eficiencia del dispositivo.

Presenta un upgrade tecnológico respecto a la versión anterior, mejorando el rendimiento general y la eficiencia del dispositivo. Conectividad Dual SIM: Por primera vez en esta línea, se incorpora la posibilidad de configurar una eSIM junto a una Nano-SIM física.

Diseño y Resistencia