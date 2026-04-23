Si tenés un Samsung, activá estos ajustes ocultos para que la batería dure mucho más

El ahorro de energía adaptativo permite que el sistema aprenda tus patrones de uso diarios para activar o desactivar restricciones de forma automática.

¿Dura poco la batería en tu teléfono? Activá estas opciones en la configuración de tu Samsung.

Tener una batería débil en un teléfono Samsung puede complicar la rutina diaria y exigir paciencia constante. Realizar algunos ajustes específicos en la configuración permite prolongar la autonomía significativamente. Existen métodos manuales y trucos automáticos que optimizan el consumo energético sin sacrificar la funcionalidad esencial del dispositivo móvil en el día a día.

Una de las acciones más efectivas para reducir el gasto de energía es la activación del Modo Oscuro. Esta opción se encuentra dentro del menú de ajustes de pantalla y tiene una base tecnológica clara: la mayoría de los dispositivos Samsung utilizan paneles OLED. En estas pantallas, los píxeles negros se apagan totalmente, lo que significa que cuantas más áreas oscuras se muestren, menor será el consumo de energía al iluminar menos puntos.

image Configuración inteligente de la pantalla y detección ocular Dentro del mismo menú de ajustes de pantalla se puede gestionar el tiempo de espera antes del apagado automático. Aunque reducir este tiempo ahorra energía, puede resultar molesto al leer contenidos extensos. Para solucionar esto, Samsung incluye la función para mantener la pantalla encendida mientras se mira el dispositivo. El teléfono utiliza la cámara frontal para detectar la mirada del usuario y solo apaga el panel cuando detecta que se ha dejado de mirar.

Para quienes necesitan medidas más drásticas, el menú de batería ofrece un modo de ahorro de energía que muchos consideran demasiado restrictivo porque limita funciones y rendimiento por igual. Sin embargo, al pulsar directamente en el texto de la opción y no solo en el interruptor de encendido, se accede a un menú detallado oculto. Allí es posible definir qué limitaciones aceptar, permitiendo desactivar únicamente la pantalla siempre activa o limitar la velocidad de la CPU, manteniendo intactas otras funciones importantes.

image Cómo activar el modo de ahorro de energía adaptativo Finalmente, existe una herramienta poco visible denominada ahorro de energía adaptativo. Se accede a ella a través de los tres puntos en la esquina superior derecha del menú de batería. Este modo permite que el smartphone aprenda los patrones de uso habituales del usuario. De esta manera, el sistema activa automáticamente las restricciones cuando no se prevé un uso intensivo y las quita cuando es necesario, equilibrando el rendimiento y la duración de la batería de forma totalmente autónoma.