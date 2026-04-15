15 de abril de 2026 - 14:30

A partir de 2027, los celulares cambiarán para siempre: así será la nueva función para alargar su vida útil

La Unión Europea aprobó una ley que exige a los fabricantes diseñar móviles con baterías extraíbles y garantizar repuestos por años para frenar el desecho técnico.

En Bruselas será obligatorio que los celulares faciliten a los usuarios el cambio de batería.

En Bruselas será obligatorio que los celulares faciliten a los usuarios el cambio de batería.

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

A partir de 2027, el mercado de los celulares sufrirá un cambio drástico en la Unión Europea. Bruselas dictó una normativa que obligará a todos los fabricantes a vender dispositivos con funciones que extiendan su vida útil, permitiendo que sea el propio usuario quien reemplace la batería sin necesidad de procesos técnicos complejos.

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La Unión Europea está apostando por un modelo más sostenible en sectores clave como el transporte y la energía, avanzando hacia una economía más eficiente. En esta línea, uno de los cambios más disruptivos es la obligación de que las baterías mantengan un alto rendimiento durante más ciclos de carga.

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Baterías reemplazables por el usuario y mayor rendimiento

Hasta ahora, cambiar una batería solía implicar el fin de la garantía o procesos técnicos costosos. Con la nueva ley, los fabricantes deben garantizar que el proceso de sustitución sea realizable por el mismo usuario. De esta forma, se busca evitar que un problema de autonomía obligue al consumidor a desechar un dispositivo que todavía funciona correctamente.

La normativa no se detiene en el hardware interno. Las marcas también estarán obligadas a facilitar el acceso a piezas de repuesto durante varios años después de la venta del equipo. Esta medida se complementa con la exigencia de ofrecer actualizaciones de software durante un periodo mínimo, asegurando que el teléfono no quede obsoleto por falta de compatibilidad técnica.

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El fin de la obsolescencia programada mediante software

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de la Comisión Europea para combatir la obsolescencia programada. El objetivo es fomentar un modelo de consumo donde los dispositivos puedan ser utilizados durante mucho más tiempo en condiciones óptimas, reduciendo así la montaña de residuos electrónicos que se genera anualmente.

Aunque el marco legal ya está definido por los miembros del Consejo Europeo, las exigencias no serán inmediatas. Los fabricantes dispondrán de un periodo de adaptación para rediseñar sus cadenas de producción y logística antes de que la ley entre en vigor en 2027. A partir de ese año, cualquier móvil comercializado en la Unión Europea deberá cumplir estrictamente con estos criterios de sostenibilidad.

Esta transición técnica marca un precedente global en el derecho a la reparación. Al estandarizar estas funciones, Europa presiona a las grandes tecnológicas para que abandonen el modelo de usar y tirar, priorizando la durabilidad de los componentes y el soporte técnico a largo plazo para el usuario final.

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