Chau tarjeta: así funciona el sistema digital para ir al médico solo con el celular

AUSTRIA. El sistema permite realizar trámites médicos acercando el teléfono al lector mediante tecnología NFC, pero requiere identificación oficial y conexión constante a la red.

Austria dio un paso definitivo hacia la digitalización de la salud al habilitar el uso de la tarjeta electrónica directamente desde el smartphone. A través de las aplicaciones oficiales de seguridad social, los ciudadanos ya pueden gestionar recetas o consultas médicas acercando su dispositivo móvil a los lectores autorizados en farmacias y consultorios.

El lanzamiento, concretado este 8 de abril de 2026, permite que aplicaciones como "Meine SV" y "Meine ÖGK" almacenen la credencial sanitaria de forma segura. Para activarla, los usuarios deben contar previamente con la aplicación ID Austria configurada en su teléfono, un requisito indispensable para validar la identidad digital del titular.

image Cómo activar y usar la tarjeta sanitaria en el móvil Una vez dentro de la aplicación de seguridad social, la opción de guardado aparece de forma visible en la sección de "Resumen". Tras una breve identificación mediante el sistema ID Austria, la tarjeta queda lista para su uso. El procedimiento de atención es idéntico al de un pago electrónico: se debe abrir la app, seleccionar "Tarjeta electrónica digital" y presionar el botón de activación.

Al igual que ocurre con los pagos sin contacto, el usuario debe mantener el smartphone pegado al logotipo del lector, denominado GINO, hasta que tres luces LED verdes confirmen la lectura exitosa. En ese momento, los profesionales de la salud y farmacéuticos obtienen el mismo acceso a los datos sanitarios que tendrían con la tarjeta física tradicional.

image El requisito de internet y la protección de datos A pesar de la comodidad que supone el sistema, existe una condición crítica que los usuarios deben considerar: la necesidad de una conexión a internet activa. A diferencia de la tarjeta física, la versión digital no podrá abrirse ni validarse si la señal es débil o inexistente en el establecimiento médico, lo que requiere previsión por parte del paciente.

Respecto a la privacidad, la tarjeta digital es equivalente a la física en términos de protección de datos. La información sanitaria sensible no se almacena en el teléfono ni se transmite durante la transacción; el dispositivo actúa simplemente como una llave de acceso segura a la red de salud nacional. Aunque la Asociación Médica reportó algunas interrupciones menores durante las primeras horas de implementación, el sistema ya se encuentra totalmente operativo para dispositivos Android e iOS. Esta innovación marca el inicio de una etapa donde la gestión de recetas y servicios de salud preventivos queda centralizada en el dispositivo móvil.