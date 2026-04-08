8 de abril de 2026 - 14:10

Abril traerá "frío siberiano" a partir del 10 de abril: nieve y una caída de 15 grados

ITALIA. El ingreso de una masa polar provocará un desplome de 15 grados en el norte italiano, exponiendo la vulnerabilidad de las leyes que prohíben encender calefactores por fecha.

Frío intenso en abril: cuántos grados bajará la temperatura.

Frío intenso en abril: cuántos grados bajará la temperatura.

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Por Cristian Reta

Una masa de aire siberiano golpeará el norte de Italia a partir del 10 de abril, provocando un desplome térmico de hasta 15 grados en apenas 24 horas. Este fenómeno extremo, impulsado por el calentamiento acelerado del Ártico, traerá nevadas inusuales a la llanura padana y pondrá a prueba el sistema energético europeo.

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Lo que sucede en este abril de 2026 no es un simple cambio de estación caprichoso. El clima atraviesa una transformación estructural donde los meses de transición, antes lineales y predecibles, ahora se convierten en campos de batalla atmosféricos. Una corriente de aire frío, estancada en el continente euroasiático, encontró una vía de escape hacia el oeste.

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El Ártico y la pérdida de control del clima primaveral

La causa profunda de este evento se encuentra en la llamada Amplificación Ártica. El Polo Norte se calienta tres veces más rápido que el resto del planeta, lo que reduce la diferencia de temperatura con las regiones subtropicales. Este desequilibrio debilita la corriente en chorro, haciéndola más lenta y sinuosa, facilitando que el aire polar baje a latitudes inusualmente bajas.

Este fenómeno, conocido como bloqueo atmosférico, es uno de los más difíciles de medir para los modelos actuales. Aunque la tecnología avanza, estas configuraciones donde la alta presión se estanca suelen subestimarse en las previsiones. El resultado para el norte de Italia será un colapso del termómetro que superará los 15 grados de diferencia respecto a los días previos.

La paradoja de un Mediterráneo en temperaturas récord

A este escenario se suma un factor determinante: el Mar Mediterráneo está más caliente que nunca. Los registros de 2024 y el primer semestre de 2025 marcaron temperaturas superficiales nunca antes vistas. Este calor acumulado actúa como una batería de energía y humedad para la atmósfera, lo que genera una contradicción climática evidente.

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Por un lado, el calor del mar puede atenuar la fuerza del aire siberiano antes de que llegue a las costas. Por otro, esa misma humedad alimenta precipitaciones mucho más intensas. Cada grado que aumenta la temperatura del aire permite que la atmósfera retenga un 7% más de humedad, lo que explica por qué las nevadas en montaña podrían ser copiosas.

Esta inestabilidad pone en jaque normativas municipales que hoy resultan obsoletas. En muchas ciudades italianas, el encendido de la calefacción se rige por un calendario fijo establecido hace décadas. Ante un abril que pasa del calor veraniego al frío polar en horas, surge la urgencia de flexibilizar reglas basadas en fechas y no en la temperatura real de los ambientes.

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