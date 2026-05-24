Impactante choque en el aire: una parapentista fue embestida por una avioneta en Austria

Una mujer que practicaba parapente sobrevivió tras ser impactada en pleno vuelo por una avioneta sobre los Alpes de Austria . El dramático episodio quedó registrado por la cámara que llevaba la deportista y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El accidente ocurrió en la región de Pinzgau, en el estado de Salzburgo, cuando una avioneta Cessna que realizaba un vuelo turístico chocó desde atrás contra el parapente . Los motivos de la colisión son investigados por las autoridades austríacas.

Tanto la mujer, una ciudadana austríaca de 44 años , como el piloto de la aeronave resultaron ilesos pese a la violencia del impacto.

La grabación captada por la propia parapentista exhibe cómo la avioneta avanza en línea recta hasta embestir la vela del parapente , que quedó parcialmente destruida tras el contacto con la hélice de la aeronave. En las imágenes también se observa cómo la mujer sale despedida en medio de los gritos y logra activar rápidamente el sistema de emergencia para evitar una caída fatal.

Parte de las cuerdas y restos del parapente quedaron enredados en la avioneta, aunque el piloto consiguió mantener el control de la aeronave y aterrizar sin inconvenientes en el aeródromo de Zell am See, desde donde había partido. Tras el impacto, la mujer desplegó su paracaídas de reserva y descendió hasta una zona forestal, donde posteriormente fue rescatada por un helicóptero de la policía austríaca.

Los equipos de emergencia calificaron el episodio como “una enorme suerte”, ya que el choque podría haber terminado en una tragedia debido a la altura y las condiciones del vuelo. Horas después del accidente, la deportista compartió el video en su cuenta de Instagram y relató la impactante experiencia.

“El día que una avioneta Cessna 172 te derriba mientras haces parapente… Todavía no me lo creo”, escribió la mujer, quien aseguró que sufrió únicamente golpes y contusiones menores.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron una investigación formal para determinar cómo se produjo la colisión aérea y establecer posibles responsabilidades. El caso generó fuerte repercusión en Austria y en distintos sectores vinculados a los deportes extremos y la aviación, especialmente por la espectacularidad de las imágenes y el desenlace sin víctimas fatales.