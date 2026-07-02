España goleó a Austria por 3 a 0 y se metió en los octavos del Mundial 2026

Con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro, la Furia Roja ahora espera por el ganador del duelo entre Portugal y Croacia.

España derrotó a Austria y se clasificó a octavos del Mundial 2026

España derrotó a Austria por 3 a 0 este jueves en uno de los duelos correspondientes a los 16vos de final del Mundial 2026, en el SoFI Stadium de Los Ángeles, con el arbitraje de Glenn Nyberg.

El comienzo fue parejo y con pocas situaciones, ya que Lamine Yamal generó la primera aproximación para la "Roja", mientras que del otro lado Michael Gregoritsch no logró conectar un cabezazo que pudo haber complicado a Unai Simón.

Poco después, Alexander Schlager evitó la caída de su arco ante Mikel Oyarzabal, pero a los 35 minutos no pudo hacer nada cuando Cucurella envió un centro desde la izquierda y el delantero definió frente al arco para el 1 a 0.

Mikel Oyarzabal, autor del primer gol de España EFE En la segunda mitad, Rodri avisó con un disparo que pasó cerca y Austria respondió con un cabezazo de Sasa Kalajdzic que cayó sobre el techo del arco.

A los 21 minutos llegó el segundo: un remate de Dani Olmo fue bloqueado, Cucurella prolongó la jugada y Baena asistió con un centro preciso para que Pedro Porro conectara de cabeza.