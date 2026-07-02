2 de julio de 2026 - 17:59

España goleó a Austria por 3 a 0 y se metió en los octavos del Mundial 2026

Con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro, la Furia Roja ahora espera por el ganador del duelo entre Portugal y Croacia.

España derrotó a Austria y se clasificó a octavos del Mundial 2026

España derrotó a Austria y se clasificó a octavos del Mundial 2026

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

España derrotó a Austria por 3 a 0 este jueves en uno de los duelos correspondientes a los 16vos de final del Mundial 2026, en el SoFI Stadium de Los Ángeles, con el arbitraje de Glenn Nyberg.

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El comienzo fue parejo y con pocas situaciones, ya que Lamine Yamal generó la primera aproximación para la "Roja", mientras que del otro lado Michael Gregoritsch no logró conectar un cabezazo que pudo haber complicado a Unai Simón.

Poco después, Alexander Schlager evitó la caída de su arco ante Mikel Oyarzabal, pero a los 35 minutos no pudo hacer nada cuando Cucurella envió un centro desde la izquierda y el delantero definió frente al arco para el 1 a 0.

Mikel Oyarzabal, autor del primer gol de España

Mikel Oyarzabal, autor del primer gol de España

En la segunda mitad, Rodri avisó con un disparo que pasó cerca y Austria respondió con un cabezazo de Sasa Kalajdzic que cayó sobre el techo del arco.

A los 21 minutos llegó el segundo: un remate de Dani Olmo fue bloqueado, Cucurella prolongó la jugada y Baena asistió con un centro preciso para que Pedro Porro conectara de cabeza.

Pedro Porro anotó el segundo para la Furia Roja ante Austria

Pedro Porro anotó el segundo para la Furia Roja ante Austria

Con Austria sin capacidad de reacción, España administró la ventaja y sentenció el resultado sobre el final cuando Cucurella dejó solo a Oyarzabal, que definió con tranquilidad para firmar su doblete y el 3 a 0 definitivo.

La "Roja" avanzó a los octavos de final y ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Croacia y Portugal.

Minuto a minuto y estadísticas de España - Austria:

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