River confirmó el regreso de Lucas Beltrán: los detalles del millonario acuerdo con Fiorentina

River Plate confirmó la contratación de Lucas Beltrán tras alcanzar un acuerdo formal con la Fiorentina de Italia. El atacante de 25 años ya se encuentra a disposición de Eduardo Coudet en la pretemporada que el equipo realiza en Alicante, España. La operación se cerró como un préstamo con obligación de compra.

La llegada de Beltrán responde a una urgencia definida por el cuerpo técnico ante la falta de variantes ofensivas en el plantel. Eduardo Coudet solicitó reforzar el ataque debido a los recurrentes problemas físicos de Sebastián Driussi y al terreno que perdió Maximiliano Salas en su consideración. Actualmente, el equipo solo contaba con Facundo Colidio como referencia de área disponible.

El acuerdo con el club italiano establece una cesión con un cargo inicial de 500.000 euros . Además, se pactó una obligación de compra por el 54% de los derechos económicos del jugador, fijada en 6,7 millones de euros . Esta cifra eleva la inversión total por el futbolista a 7,2 millones de euros , una suma importante tras su venta original por 25 millones en 2023.

Recordemos que Beltrán viene de jugar la última temporada en el Valencia de España, donde disputó 30 partidos, marcó tres goles y entregó dos asistencias. Aunque inicialmente el jugador tenía intenciones de permanecer en el fútbol europeo, el fuerte vínculo afectivo con River Plate fue el factor determinante que permitió destrabar las negociaciones con la dirigencia de Núñez.

Con este refuerzo, River Plate suma su quinta incorporación en el mercado actual, totalizando un gasto cercano a los 17,25 millones de dólares. La nómina de recién llegados incluye a Nicolás Otamendi en condición de libre, Mauro Arambarri por 7 millones, Rafael Santos Borré por 2,5 millones y Giovanni González por 500.000 dólares. Además, la dirigencia mantiene abiertas gestiones por otros jugadores de alto costo como Ángel Correa, por quien presentaron una oferta de 13,5 millones de dólares a Tigres de México.

Con la llegada de Beltrán, Coudet espera recuperar el volumen de gol perdido por las bajas médicas. La estructura del equipo ahora cuenta con variantes competitivas para rotar en el frente de ataque durante la temporada, cumpliendo con la planificación de la secretaría técnica.