Alex Woiski viajó a España sin permiso y River buscará rescindir su contrato

El español Alex Woiski no se presentó a entrenar con el resto de los futbolistas marginados por Eduardo Coudet, viajó sin autorización a España y desató un fuerte conflicto interno en River

Quintero se fue de la conferencia cuando le preguntaron por River

La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo tomó el episodio como un grave acto de indisciplina y buscará acordar la rescisión del contrato del delantero de 20 años, vigente hasta diciembre de 2027.

Mientras el plantel profesional realiza la parte más exigente de la pretemporada en Alicante, los jugadores que no serán tenidos en cuenta continúan entrenándose en el predio de Cantilo.

Todos se presentaron a trabajar excepto Woiski, quien decidió viajar a Palma de Mallorca, su ciudad natal, ubicada a unos 400 kilómetros de la concentración del equipo.

El atacante publicó en sus redes sociales imágenes desde el avión, la playa y una pileta, donde apareció tomando mate y mostrando que descansaba para “recargar energías”.

Las publicaciones generaron un profundo malestar en River, que interpretó la actitud como una provocación y una falta de profesionalismo.

Woiski llegó al club por decisión de Marcelo Gallardo y despertó grandes expectativas por su velocidad y desequilibrio.

La gestión encabezada por Jorge Brito le firmó un contrato hasta diciembre de 2027 y fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Sin embargo, el delantero nunca debutó en Primera División. Gallardo resolvió enviarlo a la Reserva tras considerar que todavía no estaba preparado para dar el salto.

Allí disputó 18 partidos, fue titular en diez, convirtió dos goles —uno de ellos en el Superclásico frente a Boca— y aportó dos asistencias.

La llegada de Coudet renovó las ilusiones del juvenil, pero el entrenador volvió a descartarlo y semanas atrás recibió la notificación de que no integraba los planes del plantel profesional.

Su ausencia en los entrenamientos terminó de quebrar la relación con River, que ahora buscará poner fin de manera anticipada a su contrato.