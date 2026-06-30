30 de junio de 2026 - 21:31

Lucas Beltrán es nuevo refuerzo de River Plate

El delantero cordobés se sumó a la pretemporada que River realiza en la ciudad de Alicante en España, país donde hizo una excelente campaña con el Valencia

River se hizo de los servicios del cordobés Lucas Beltrán, que tuvo una magnífica campaña en el fútbol de España

River se hizo de los servicios del cordobés Lucas Beltrán, que tuvo una magnífica campaña en el fútbol de España

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Después del acuerdo con Fiorentina y las dudas iniciales del delantero sobre la posibilidad de volver a Argentina, la novela tiene final feliz. Días atrás hubo avances significativos en las negociaciones con el futbolista de 25 años, que firmará contrato en las próximas horas para convertirse oficialmente en futbolista de River.

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Luego del trato entre clubes, la operación quedó a merced de la decisión de Beltrán en torno a su futuro. En un principio, el atacante priorizaba continuar en el fútbol europeo, aunque finalmente cambió de parecer y le dio el visto bueno al CARP para avanzar en las negociaciones de los términos personales y tener una nueva etapa en el club.

Las charlas fluyeron de buena manera y desembocaron en un acuerdo definitivo. Así, a la espera de la firma del contrato, Beltrán ya se incorporó a la pretemporada en Alicante y empezará a trabajar bajo los mandos de Coudet.

Los números de Beltrán en la temporada

Durante la última temporada, en la que jugó cedido en Valencia, el delantero disputó 30 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó dos asistencias.

Dos de sus tantos fueron en Copa del Rey, mientras que el restante se lo hizo al Atlético de Madrid en La Liga.

En River, Beltrán debutó a finales de 2018. Durante su estadía en Núñez jugó 78 partidos, con un saldo de 22 goles y ocho asistencias.

En 2023 tuvo su momento de mayor esplendor y fue figura absoluta del equipo antes de ser vendido a Fiorentina en agosto de ese año.

Ahora, se espera que tanto Lucas Beltrán como Rafael Santos Borré, que serán el cuarto y quinto refuerzo, firmen contrato a la brevedad.

Poco a poco, Coudet va sumando soldados a la pretemporada y, a la espera de nuevas llegadas, empieza a definir la conformación de su plantel para el segundo semestre del año.

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