Franco Colapinto protagonizó un insólito momento en Silverstone: "Casi lesionan al piloto"

Una ráfaga de viento derribó una planta sobre la mesa mientras el piloto hablaba con la prensa, interrumpiendo la nota en la previa de las prácticas libres en el Reino Unido.

El "choque" de Colapinto antes del GP de Gran Bretaña: una planta cayó en plena entrevista.

Franco Colapinto protagonizó un momento inesperado durante una entrevista en la antesala del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Mientras conversaba con la periodista Florencia Andersen en Silverstone, el viento derribó una planta que cayó directamente sobre la mesa, justo entre el piloto argentino y la conductora.

La situación sorprendió a ambos, pero fue resuelta con humor inmediato. Al ver la planta en el suelo, Colapinto bromeó diciendo que "casi lesionan al piloto" y calificó el episodio como "la mejor nota de la historia". Andersen acompañó la ocurrencia sugiriendo que ese sería el único choque del fin de semana para el joven de Pilar.

Lejos de mostrar molestia, Colapinto utilizó el incidente para distender el ambiente antes de las pruebas oficiales: "Nos sacamos la mufa, ya está. Un poquito de jardinería previo a manejar", remató el piloto tras verificar que la periodista no había recibido ningún golpe por la caída de la maceta. El video del intercambio se difundió rápidamente en redes sociales.

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Antes de que empiece la acción en Silverstone… ¡Ya tuvimos el primer incidente!



Mientras Flor Andersen entrevistaba a Franco Colapinto en la previa del GP de Gran Bretaña, una planta decidió convertirse en protagonista y se cayó en pleno móvil. pic.twitter.com/Jo0Bg8ICO5 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 2, 2026

Expectativas por el Gran Premio de Silverstone El evento en Silverstone es clave para el calendario de la máxima categoría. La actividad oficial para Colapinto comienza este viernes con las prácticas libres, para luego definir la clasificación a la carrera sprint del sábado que se llevará a cabo a las 8:00. Luego se definirá la clasificación al mediodía, mientras que la carrera principal está programada para el domingo a las 11:00, hora de Argentina.