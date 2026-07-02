2 de julio de 2026 - 14:03

Franco Colapinto protagonizó un insólito momento en Silverstone: "Casi lesionan al piloto"

Una ráfaga de viento derribó una planta sobre la mesa mientras el piloto hablaba con la prensa, interrumpiendo la nota en la previa de las prácticas libres en el Reino Unido.

El choque de Colapinto antes del GP de Gran Bretaña: una planta cayó en plena entrevista.

El "choque" de Colapinto antes del GP de Gran Bretaña: una planta cayó en plena entrevista.

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Por Francisco Moreno

Franco Colapinto protagonizó un momento inesperado durante una entrevista en la antesala del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Mientras conversaba con la periodista Florencia Andersen en Silverstone, el viento derribó una planta que cayó directamente sobre la mesa, justo entre el piloto argentino y la conductora.

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La situación sorprendió a ambos, pero fue resuelta con humor inmediato. Al ver la planta en el suelo, Colapinto bromeó diciendo que "casi lesionan al piloto" y calificó el episodio como "la mejor nota de la historia". Andersen acompañó la ocurrencia sugiriendo que ese sería el único choque del fin de semana para el joven de Pilar.

Lejos de mostrar molestia, Colapinto utilizó el incidente para distender el ambiente antes de las pruebas oficiales: "Nos sacamos la mufa, ya está. Un poquito de jardinería previo a manejar", remató el piloto tras verificar que la periodista no había recibido ningún golpe por la caída de la maceta. El video del intercambio se difundió rápidamente en redes sociales.

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Expectativas por el Gran Premio de Silverstone

El evento en Silverstone es clave para el calendario de la máxima categoría. La actividad oficial para Colapinto comienza este viernes con las prácticas libres, para luego definir la clasificación a la carrera sprint del sábado que se llevará a cabo a las 8:00. Luego se definirá la clasificación al mediodía, mientras que la carrera principal está programada para el domingo a las 11:00, hora de Argentina.

El desempeño del piloto argentino en las fechas previas dejó interrogantes que su equipo prometió investigar de cara a este fin de semana en suelo británico. La atención de los fanáticos se centra en la capacidad de Colapinto para sostener el ritmo en uno de los circuitos más exigentes y tradicionales del automovilismo mundial.

Tras el blooper de la planta, el piloto retomó el tono profesional para enfocarse en los desafíos técnicos que presenta el trazado. El cronograma completo incluye tres sesiones de entrenamiento antes de la clasificación del sábado, donde se determinará la posición definitiva de largada para la competencia del domingo.

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El cronograma completo de Franco Colapinto en Silverstone

Viernes 3 de julio

  • Práctica libre: 08:30 - 09.30
  • Clasificación Sprint: 12.30 - 13.15

Sábado 4 de julio

  • Carrera Sprint: 08:00 - 09:00
  • Clasificación: 12:00 - 13:00

Domingo 5 de julio

  • Carrera: 11:00
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