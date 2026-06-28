La bronca de Franco Colapinto por radio tras un inicio fallido en el Gran Premio de Austria: "Sin potencia"

El piloto argentino perdió terreno inmediatamente en el inicio de la carrera y avisó a su ingeniero que el monoplaza no respondía correctamente a la aceleración.

Franco Colapinto sufrió una pérdida de potencia en la largada del Gran Premio de Austria.

Franco Colapinto tuvo una largada complicada en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto argentino perdió posiciones de manera inmediata tras el inicio con su Alpine, quedando relegado al último lugar del clasificador. La situación se volvió alarmante cuando se comunicó por radio para reportar fallas mecánicas.

La pérdida de terreno en los metros iniciales en el Red Bull Ring condicionó cualquier estrategia previa del equipo. Colapinto no logró mantener el ritmo de sus competidores y cayó rápidamente en el clasificador. Este retroceso forzó una comunicación inmediata con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, para intentar diagnosticar el problema.

El diagnóstico técnico desde la radio de Colapinto Durante el intercambio con Barlow, Colapinto fue contundente sobre el estado de su monoplaza al lanzar una frase que encendió las alarmas: "Sin boost. Sin potencia", reportó el piloto para describir la falta de respuesta del sistema de propulsión. Esta falla técnica le impidió defender su lugar o intentar maniobras de sobrepaso durante los primeros giros.

Embed "¡NO TENGO POTENCIA!"



¡Complicado inicio de Franco Colapinto en el #AustrianGP!



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Ante la alerta, el equipo Alpine comenzó a evaluar el funcionamiento del auto a través de la telemetría para intentar recuperar ritmo en la competencia. Hay que decir que esta falla representa un desafío significativo en un circuito como el de Austria, donde la aceleración es determinante.