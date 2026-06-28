George Russell ganó en el Red Bull Ring mientras Colapinto terminó 15° tras remontar desde el último lugar

El Gran Premio de Austria entregó un final de alta tensión en el Red Bull Ring con la victoria de George Russell. El piloto de Mercedes resistió un competitivo comienzo de Lewis Hamilton, la presión constante de Max Verstappen y el avance de Kimi Antonelli, consolidando un fin de semana donde la fiabilidad mecánica fue tan determinante como el talento.
La carrera estuvo marcada por condiciones climáticas extremas. Con 35 grados de temperatura ambiente y el asfalto alcanzando los 43, los sistemas de refrigeración de varios monoplazas llegaron al límite. Este estrés térmico resultó en un doble abandono para el equipo Cadillac; tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas debieron retirarse por problemas de sobrecalentamiento. Williams también sufrió la baja de Carlos Sainz, quien se detuvo en la recta de boxes por una falla eléctrica.
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La largada en el Red Bull Ring.
EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
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El podio en el Gran Premio de Austria.
EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
El resurgir de Mercedes y la resistencia de Verstappen
Russell gestionó las ventajas durante las 71 vueltas. Aunque Verstappen aumentó el ritmo a mitad de carrera recortando la diferencia a 2,5 segundos, el piloto de Mercedes mantuvo la calma para asegurar su primer triunfo desde Melbourne. Un punto destacado fue el desempeño de Antonelli, quien se quedó con el tercer puesto tras superar a las Ferrari y los McLaren y finalizar a menos de dos segundos del ganador.
La estrategia giró en torno al cuidado de los neumáticos. La mayoría de la parrilla optó por dos paradas, aunque algunos evaluaron una tercera detención ante la degradación acelerada de los compuestos blandos. Leclerc tuvo problemas con el desgaste de sus gomas, cayendo al octavo lugar tras una carrera de maniobras defensivas y duelos constantes en la zona media.
La recuperación de Franco Colapinto tras el fallo inicial
Franco Colapinto finalizó decimoquinto en una competencia que tuvo dos partes muy marcadas para él. Un inconveniente en la entrega de potencia de su motor Alpine lo dejó sin capacidad de respuesta frente al semáforo, cayendo hasta la última posición en apenas unos metros. Pese a la frustración inicial y los reclamos por radio ante la falta de potencia, el piloto de Alpine mostró un ritmo sólido una vez estabilizada la unidad de potencia.
Colapinto realizó un largo tramo medio con neumáticos duros, lo que le permitió adelantar a rivales como Alex Albon y Esteban Ocon. En los giros finales, con gomas medias nuevas, recortó una diferencia de diez segundos frente a Oliver Bearman, finalizando a menos de tres segundos del Haas. Cruzó la meta justo detrás del británico, rescatando un resultado relativamente positivo tras un inicio que parecía perdido.
¿Cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto?
La Fórmula 1 seguirá en Europa y se mudará a Gran Bretaña para competir el próximo fin de semana en el Circuito de Silverstone. La carrera está prevista para el domingo 5 de julio a las 11 AM hora Argentina.
Así quedaron las posiciones del Gran Premio de Austria
|POSICIONES
| PILOTOS
| ESCUDERÍA
| PUNTOS
|1
|George Russell
|Mercedes
|25 PUNTOS
| 2
|Max Verstappen
|Red Bull
|18 PUNTOS
| 3
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|15 PUNTOS
| 4
|Oscar Piastri
|McLaren
|12 PUNTOS
| 5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|10 PUNTOS
| 6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|8 PUNTOS
| 7
|Lando Norris
|McLaren
|6 PUNTOS
| 8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|4 PUNTOS
| 9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|2 PUNTOS
| 10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1 PUNTO
| 11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|0 PUNTOS
| 12
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0 PUNTOS
| 13
|Pierre Gasly
|Alpine
|0 PUNTOS
| 14
|Oliver Bearman
|Haas
|0 PUNTOS
| 15
|Franco Colapinto
|Alpine
|0 PUNTOS
| 16
|Esteban Ocon
|Haas
|0 PUNTOS
| 17
|Alex Albon
|Williams
|0 PUNTOS
| 18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0 PUNTOS
| 19
|Lance Stroll
|Aston Martin
|DNF
| 20
|Carlos Sainz
|Williams
|DNF
| 21
|Sergio Pérez
|Cadillac
|DNF
| 22
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|DNF