28 de junio de 2026 - 12:02

George Russell ganó en el Red Bull Ring mientras Colapinto terminó 15° tras remontar desde el último lugar

El piloto argentino cayó al puesto 22 en el inicio por una faM lla de propulsión y debió gestionar temperaturas de 43 grados en pista para recuperar posiciones.

George Russell celebra su victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

George Russell celebra su victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

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EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
Por Nicolás Salas

El Gran Premio de Austria entregó un final de alta tensión en el Red Bull Ring con la victoria de George Russell. El piloto de Mercedes resistió un competitivo comienzo de Lewis Hamilton, la presión constante de Max Verstappen y el avance de Kimi Antonelli, consolidando un fin de semana donde la fiabilidad mecánica fue tan determinante como el talento.

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La carrera estuvo marcada por condiciones climáticas extremas. Con 35 grados de temperatura ambiente y el asfalto alcanzando los 43, los sistemas de refrigeración de varios monoplazas llegaron al límite. Este estrés térmico resultó en un doble abandono para el equipo Cadillac; tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas debieron retirarse por problemas de sobrecalentamiento. Williams también sufrió la baja de Carlos Sainz, quien se detuvo en la recta de boxes por una falla eléctrica.

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La largada en el Red Bull Ring.

La largada en el Red Bull Ring.

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El podio en el Gran Premio de Austria.

El podio en el Gran Premio de Austria.

El resurgir de Mercedes y la resistencia de Verstappen

Russell gestionó las ventajas durante las 71 vueltas. Aunque Verstappen aumentó el ritmo a mitad de carrera recortando la diferencia a 2,5 segundos, el piloto de Mercedes mantuvo la calma para asegurar su primer triunfo desde Melbourne. Un punto destacado fue el desempeño de Antonelli, quien se quedó con el tercer puesto tras superar a las Ferrari y los McLaren y finalizar a menos de dos segundos del ganador.

La estrategia giró en torno al cuidado de los neumáticos. La mayoría de la parrilla optó por dos paradas, aunque algunos evaluaron una tercera detención ante la degradación acelerada de los compuestos blandos. Leclerc tuvo problemas con el desgaste de sus gomas, cayendo al octavo lugar tras una carrera de maniobras defensivas y duelos constantes en la zona media.

La recuperación de Franco Colapinto tras el fallo inicial

Franco Colapinto finalizó decimoquinto en una competencia que tuvo dos partes muy marcadas para él. Un inconveniente en la entrega de potencia de su motor Alpine lo dejó sin capacidad de respuesta frente al semáforo, cayendo hasta la última posición en apenas unos metros. Pese a la frustración inicial y los reclamos por radio ante la falta de potencia, el piloto de Alpine mostró un ritmo sólido una vez estabilizada la unidad de potencia.

Colapinto realizó un largo tramo medio con neumáticos duros, lo que le permitió adelantar a rivales como Alex Albon y Esteban Ocon. En los giros finales, con gomas medias nuevas, recortó una diferencia de diez segundos frente a Oliver Bearman, finalizando a menos de tres segundos del Haas. Cruzó la meta justo detrás del británico, rescatando un resultado relativamente positivo tras un inicio que parecía perdido.

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¿Cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto?

La Fórmula 1 seguirá en Europa y se mudará a Gran Bretaña para competir el próximo fin de semana en el Circuito de Silverstone. La carrera está prevista para el domingo 5 de julio a las 11 AM hora Argentina.

Así quedaron las posiciones del Gran Premio de Austria

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 George Russell Mercedes 25 PUNTOS
2 Max Verstappen Red Bull 18 PUNTOS
3 Kimi Antonelli Mercedes 15 PUNTOS
4 Oscar Piastri McLaren 12 PUNTOS
5 Lewis Hamilton Ferrari 10 PUNTOS
6 Isack Hadjar Red Bull 8 PUNTOS
7 Lando Norris McLaren 6 PUNTOS
8 Charles Leclerc Ferrari 4 PUNTOS
9 Liam Lawson Racing Bulls 2 PUNTOS
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 PUNTO
11 Gabriel Bortoleto Audi 0 PUNTOS
12 Nico Hulkenberg Audi 0 PUNTOS
13 Pierre Gasly Alpine 0 PUNTOS
14 Oliver Bearman Haas 0 PUNTOS
15 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
16 Esteban Ocon Haas 0 PUNTOS
17 Alex Albon Williams 0 PUNTOS
18 Fernando Alonso Aston Martin 0 PUNTOS
19 Lance Stroll Aston Martin DNF
20 Carlos Sainz Williams DNF
21 Sergio Pérez Cadillac DNF
22 Valtteri Bottas Cadillac DNF
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