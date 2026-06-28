George Russell ganó en el Red Bull Ring mientras Colapinto terminó 15° tras remontar desde el último lugar

El piloto argentino cayó al puesto 22 en el inicio por una faM lla de propulsión y debió gestionar temperaturas de 43 grados en pista para recuperar posiciones.

El Gran Premio de Austria entregó un final de alta tensión en el Red Bull Ring con la victoria de George Russell. El piloto de Mercedes resistió un competitivo comienzo de Lewis Hamilton, la presión constante de Max Verstappen y el avance de Kimi Antonelli, consolidando un fin de semana donde la fiabilidad mecánica fue tan determinante como el talento.

La carrera estuvo marcada por condiciones climáticas extremas. Con 35 grados de temperatura ambiente y el asfalto alcanzando los 43, los sistemas de refrigeración de varios monoplazas llegaron al límite. Este estrés térmico resultó en un doble abandono para el equipo Cadillac; tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas debieron retirarse por problemas de sobrecalentamiento. Williams también sufrió la baja de Carlos Sainz, quien se detuvo en la recta de boxes por una falla eléctrica.

47a6fba5a6e53a5d7891473e8964f3f7394d03d4 La largada en el Red Bull Ring. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI c477b815421f0d08b6636942388b0f47a7dbfa33 El podio en el Gran Premio de Austria. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI El resurgir de Mercedes y la resistencia de Verstappen Russell gestionó las ventajas durante las 71 vueltas. Aunque Verstappen aumentó el ritmo a mitad de carrera recortando la diferencia a 2,5 segundos, el piloto de Mercedes mantuvo la calma para asegurar su primer triunfo desde Melbourne. Un punto destacado fue el desempeño de Antonelli, quien se quedó con el tercer puesto tras superar a las Ferrari y los McLaren y finalizar a menos de dos segundos del ganador.

La estrategia giró en torno al cuidado de los neumáticos. La mayoría de la parrilla optó por dos paradas, aunque algunos evaluaron una tercera detención ante la degradación acelerada de los compuestos blandos. Leclerc tuvo problemas con el desgaste de sus gomas, cayendo al octavo lugar tras una carrera de maniobras defensivas y duelos constantes en la zona media.

La recuperación de Franco Colapinto tras el fallo inicial Franco Colapinto finalizó decimoquinto en una competencia que tuvo dos partes muy marcadas para él. Un inconveniente en la entrega de potencia de su motor Alpine lo dejó sin capacidad de respuesta frente al semáforo, cayendo hasta la última posición en apenas unos metros. Pese a la frustración inicial y los reclamos por radio ante la falta de potencia, el piloto de Alpine mostró un ritmo sólido una vez estabilizada la unidad de potencia.