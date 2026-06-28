28 de junio de 2026 - 12:29

Así queda el mundial de F1 tras el GP de Austria: George Russell recorta distancias con Kimi Antonelli

George Russell logró su segundo triunfo del año en Spielberg y recuperó el segundo puesto del mundial, quedando a 40 puntos del líder Kimi Antonelli.

George Russell festeja el GP de Austria

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EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
Por Nicolás Salas

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El joven Andrea Kimi Antonelli completó el podio en tercer lugar, lo que le permite mantener una ventaja de 40 puntos sobre Russell en la tabla general. La jornada fue crítica para la fiabilidad mecánica: Carlos Sainz abandonó por fallas eléctricas en su Williams, mientras que Cadillac sufrió el retiro de sus dos monoplazas, manteniéndose como la única escudería sin puntos en el certamen.

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George Russell celebra su victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

George Russell celebra su victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

Así quedó el Campeonato de Pilotos tras Austria

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 171 PUNTOS
2 George Russell Mercedes 131 PUNTOS
3 Lewis Hamilton Ferrari 125 PUNTOS
4 Oscar Piastri McLaren 80 PUNTOS
5 Charles Leclerc Ferrari 79 PUNTOS
6 Lando Norris McLaren 79 PUNTOS
7 Max Verstappen Red Bull 73 PUNTOS
8 Isack Hadjar Red Bull 42 PUNTOS
9 Pierre Gasly Alpine 41 PUNTOS
10 Liam Lawson Racing Bulls 30 PUNTOS
11 Oliver Bearman Haas 18 PUNTOS
12 Franco Colapinto Alpine 16 PUNTOS
13 Arvid Lindblad Racing Bulls 14 PUNTOS
14 Carlos Sainz Williams 6 PUNTOS
15 Alex Albon Williams 5 PUNTOS
16 Esteban Ocon Haas 3 PUNTOS
17 Gabriel Bortoleto Audi 2 PUNTOS
18 Fernando Alonso Aston Martin 1 PUNTO
19 Sergio Pérez Cadillac 0 PUNTOS
20 Lance Stroll Aston Martin 0 PUNTOS
21 Valtteri Bottas Cadillac 0 PUNTOS
22 Nico Hulkenberg Audi 0 PUNTOS

Así quedaron las posiciones del Campeonato de Constructores de la F1

POSICIONES ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Mercedes 302 PUNTOS
2 Ferrari 204 PUNTOS
3 McLaren 159 PUNTOS
4 Red Bull 115 PUNTOS
5 Alpine 57 PUNTOS
6 Racing Bulls 44 PUNTOS
7 Haas 21 PUNTOS
8 Williams 11 PUNTOS
9 Audi 2 PUNTOS
10 Aston Martin 1 PUNTO
11 Cadillac 0 PUNTOS
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