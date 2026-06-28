Así queda el mundial de F1 tras el GP de Austria: George Russell recorta distancias con Kimi Antonelli

George Russell se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Austria tras resistir la presión de Max Verstappen en las vueltas finales. El triunfo en el Red Bull Ring permitió al británico recuperar el segundo lugar en el campeonato de pilotos, consolidando el dominio absoluto de Mercedes en la temporada 2026 .

El joven Andrea Kimi Antonelli completó el podio en tercer lugar, lo que le permite mantener una ventaja de 40 puntos sobre Russell en la tabla general. La jornada fue crítica para la fiabilidad mecánica: Carlos Sainz abandonó por fallas eléctricas en su Williams, mientras que Cadillac sufrió el retiro de sus dos monoplazas, manteniéndose como la única escudería sin puntos en el certamen.