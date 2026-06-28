Scaloni destacó el compromiso del plantel, elogió el gesto de Messi y habló de Lo Celso: "Era una oportunidad que estábamos esperando"

El entrenador se mostró conforme con lo realizado durante la primera ronda y destacó que uno de los principales objetivos era que todos los futbolistas pudieran sumar minutos.

Scaloni remarcó que el saldo de la fase de grupos fue ampliamente positivo, no solo por los resultados sino también porque logró utilizar a todo el plantel.

Scaloni destacó la decisión de Messi tras el triunfo ante Jordania: "No piensa en los récords"

"El balance es positivo. Una de las metas que nos habíamos planteado era que todos los jugadores tuvieran la posibilidad de jugar. No solo merecen disfrutar de venir al Mundial, también de disputarlo. Era un partido difícil porque Jordania es un buen equipo, pero los chicos respondieron muy bien y demostraron que podemos contar con todos para lo que viene", afirmó.

De cara al cruce de eliminación directa, el técnico llevó tranquilidad respecto al estado físico del plantel. Explicó que el único futbolista que no estuvo disponible fue Cristian Romero, aunque confía en recuperarlo para el próximo compromiso. "El único jugador que estaba en el banco y no podía jugar era Cuti Romero. Estamos intentando recuperarlo para el próximo partido y, si no llega, jugará otro compañero", señaló.

Además, anticipó que la exigencia aumentará en la etapa decisiva del torneo. "Hasta ahora veníamos jugando cada cinco o seis días. A partir de ahora los tiempos serán más cortos y además tendremos que jugar en Miami, con mucho calor y en un horario complicado".

El elogio a Messi: "Podría haber jugado los 90 minutos"

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando Scaloni fue consultado por Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo y volvió a recibir una ovación de los hinchas.

Lejos de enfocarse en los récords del capitán, el entrenador resaltó una decisión que, según contó, refleja el espíritu del grupo.

be7b092942be934533c2235dcc28035c3910e5d9w El entrenador de la Selección Argentina junto a Exequiel Palacios. EFE

"Lo que ven ustedes, veo yo. No sé qué más decir de Leo. Lo único que puedo agregar es que podría haber jugado los 90 minutos, pero prefirió que sus compañeros sumaran minutos y pensar en lo que viene. Eso habla de lo que representa la Selección para él. No piensa en los números, piensa en el grupo", sostuvo.

Y agregó: "No digo que ya no me sorprenda, pero realmente no tengo más palabras para describirlo".

Lo Celso y Lautaro, dos goles que celebró todo el plantel

Scaloni también destacó los tantos convertidos por Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, aunque aclaró que nunca dudó del aporte que ambos realizan más allá de las estadísticas.

"No tenemos dudas de Lautaro, de Julián Álvarez ni de Lo Celso. El gol siempre es bienvenido, pero hacen un trabajo espectacular. Lautaro convierta o no, estamos muy contentos con él por el compromiso que tiene con el equipo", explicó.

2fd2631632187af78cbd36f0f2fb8c738b60900fw Lautaro Martínez volvió al gol, fue de penal. EFE

En el caso de Lo Celso, el entrenador reconoció que su regreso tenía un significado especial para todo el grupo.

"Es inútil negar que Gio es una de las personas más queridas por nosotros. Está desde el primer día y quedarse afuera del Mundial pasado fue muy duro. Estábamos esperando darle esta oportunidad. Que haya jugado bien y además haya convertido un gol nos llena de felicidad".

"No hay que marearse"

Con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, una de las mejores diferencias de gol del torneo y apenas un tanto recibido, Argentina llega como una de las candidatas. Sin embargo, Scaloni pidió mantener la misma mentalidad. "No hay de qué marearse. Hay que seguir compitiendo y dando el máximo porque esta camiseta exige eso. Los jugadores lo llevan adentro y el futbolista argentino siempre ha estado comprometido con la Selección".

También confesó que, pese a la experiencia acumulada, la ansiedad nunca desaparece. "Estoy igual que el primer día. Cada vez que vas a jugar un partido sentís algo especial. Sea un amistoso o una final. El día que eso no pase será un problema".

278a780eb4ec416fa4991a4d2448ed9b6917c610w La felicidad de Giovani Lo Celso tras su debut como titular en la Selección en el Mundial. EFE

La apuesta por Palacios y el desafío que viene

Otra de las decisiones que explicó fue la inclusión de Exequiel Palacios como lateral derecho. Scaloni reveló que el mediocampista ya había trabajado en esa posición durante los entrenamientos y que buscó preservar a Gonzalo Montiel para instancias más exigentes.

"Queríamos probar una variante. Gonzalo estaba para jugar, pero preferimos no arriesgarlo porque entendemos que será importante en los partidos que vienen. Palacios respondió bien y estamos contentos con esa elección".

Por último, justificó la presencia desde el arranque de Julián Álvarez y Lautaro Martínez."Quería darle minutos a Julián y entendíamos que podían complementarse. Lo hicieron bien porque ambos trabajaron para el equipo. Lo importante es mantener el equilibrio y ellos lo entendieron perfectamente".