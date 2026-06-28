La Selección Argentina sigue sonriendo: la victoria Albiceleste frente a Jordania en imágenes

El conjunto Albiceleste superó 3 a 1 a Jordania en un partido chato, y cerró su camino por el Grupo J del Mundial 2026.
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina
Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026
Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina
Giovani Lo Celso, jugador de la Selección Argentina
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026