28 de junio de 2026 - 00:59

La Selección Argentina sigue sonriendo: la victoria Albiceleste frente a Jordania en imágenes

El conjunto Albiceleste superó 3 a 1 a Jordania en un partido chato, y cerró su camino por el Grupo J del Mundial 2026.

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026 Foto 1/12

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

Por EFE
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina Foto 2/12

Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina

Por EFE
Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina Foto 3/12

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina

Por EFE
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026 Foto 4/12

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026 Foto 5/12

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026 Foto 6/12

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

Por EFE
Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina Foto 7/12

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina

Por EFE
Giovani Lo Celso, jugador de la Selección Argentina Foto 8/12

Giovani Lo Celso, jugador de la Selección Argentina

Por EFE
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina Foto 9/12

Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina

Por EFE
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026 Foto 10/12

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026 Foto 11/12

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026 &nbsp; Foto 12/12

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

 

Por EFE
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