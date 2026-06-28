28 de junio de 2026 - 10:09

Adiós a las tres tiras: Nike revela la nueva camiseta de Alemania bajo una arriesgada estrategia legal

La marca estadounidense aprovecha el final del Mundial 2026 para mostrar una versión pixelada de la equipación que vestirá la DFB a partir de enero de 2027.

Nike llega a un acuerdo con la selección de Alemania.&nbsp;

Nike llega a un acuerdo con la selección de Alemania. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Nike inició una campaña de marketing de guerrilla en el río Hudson para presentar el primer adelanto de la camiseta de Alemania para 2027. A través de una valla publicitaria en un barco con el mensaje «Hello New Jersey», la marca mostró una imagen pixelada de Jamal Musiala vistiendo el nuevo diseño.

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El histórico cambio de patrocinador técnico, que pone fin a 77 años de relación ininterrumpida entre la selección alemana y Adidas, se hará oficial el 1 de enero de 2027. Nike desembolsará 100 millones de euros anuales por este contrato, estableciendo un nuevo estándar financiero para la federación germana. Aunque el Mundial de 2026 representa el último torneo bajo el sello de las tres tiras, Nike ya comenzó a posicionar su imagen en el mercado norteamericano.

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¿Cómo es la nueva camiseta de Alemania que usará Nike desde 2027?

A pesar de que la imagen presentada en Nueva York está deliberadamente pixelada para evitar conflictos contractuales inmediatos, se distinguen rasgos fundamentales del diseño. La camiseta mantiene una base blanca clásica, pero destaca un cuello negro grueso y llamativo que evoca directamente la equipación utilizada por Alemania cuando ganó el Mundial de 1974. Junto al icónico Swoosh de Nike y el águila de la DFB en el pecho, la estética busca conectar con la tradición histórica del equipo.

La elección de una campaña de guerrilla responde a limitaciones legales estrictas. Las cláusulas del contrato actual impiden que Nike realice una revelación oficial y completa de la prenda mientras el vínculo con Adidas siga vigente. El uso de una imagen pixelada permite a la marca generar expectativa sin incurrir en un incumplimiento directo, jugando con el doble sentido de la ubicación geográfica y el estreno de la indumentaria.

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Musiala, Götze y las diferencias entre las imágenes que circulan

Existen diferencias importantes entre las imágenes que circulan en medios. Jamal Musiala apareció previamente con una camiseta improvisada en blanco y negro para un anuncio comercial, pero esa versión es distinta a la mostrada en la valla del Hudson. Mario Götze también participó en la promoción publicando contenido relacionado, reforzando la visibilidad de este giro comercial que marca el inicio de una nueva era tras casi ocho décadas de exclusividad con el proveedor anterior.

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Imagen publicada por Mario Götze.

Imagen publicada por Mario Götze.

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