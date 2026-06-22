22 de junio de 2026 - 09:46

Por qué Messi no usa botines rosas en el Mundial 2026 y sí lo hacen casi todos sus compañeros

Las marcas Adidas, Nike y Puma apostaron por tonos vibrantes para potenciar las ventas en plataformas de comercio electrónico y tiendas físicas durante el torneo.

Los botines de Messi pertencen a un modelo exclusivo de Adidas, El Último Tango.

Los botines de Messi pertencen a un modelo exclusivo de Adidas, "El Último Tango".

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina debutó en el Mundial 2026 frente a Argelia con una estética que llamó la atención de especialistas y fanáticos. Más allá del esquema táctico, la mirada se posó en los pies de los futbolistas: una marea de botines rosas y fucsias domina el vestuario de la Scaloneta como parte de una tendencia global, exceptuando los botines blancos y celestes de Messi.

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Esta elección cromática se hizo evidente desde los entrenamientos previos al primer partido del torneo. Figuras centrales del equipo, como Julián Álvarez y Enzo Fernández, lucen modelos que se alinean con esta estética dominante. El delantero del Atlético de Madrid utiliza los Adidas F50 en color rosa, mientras que el mediocampista del Chelsea optó por los Nike Mercurial dentro de la misma gama.

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¿Por qué casi todos los jugadores de Argentina usan botines rosas en el Mundial 2026?

La predominancia de estos colores no es casual ni responde a un gusto individual de los atletas. Las principales marcas deportivas del mundo, como Adidas, Nike y Puma, definieron al rosa y al fucsia como los colores insignia para sus colecciones de 2026. La decisión técnica se basa en la capacidad de estos tonos para generar un impacto visual inmediato, tanto en las vidrieras de las tiendas físicas como en las plataformas de venta online.

Antiguamente, los fabricantes utilizaban colores fluorescentes para que sus estrellas destacaran en un campo lleno de botines negros. Sin embargo, en el fútbol profesional contemporáneo, los colores estridentes se han convertido en el estándar. Según los análisis de la industria, en la actualidad resulta mucho más llamativo y difícil de encontrar un par de botines negros que uno rosa.

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¿Quiénes de la Selección Argentina no usan botines rosas?

Dentro del plantel argentino, casi todos los jugadores se sumaron a esta ola fucsia, con tres excepciones puntuales: Emiliano "Dibu" Martínez, José Manuel López y el capitán Lionel Messi. El arquero y el delantero de Palmeiras (quien usa el modelo Puma Future 9) se mantienen fuera de la gama rosa predominante.

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El caso de Messi es el más simbólico. El capitán utiliza un modelo exclusivo denominado "El Último Tango". Estos botines, desarrollados por Adidas, funcionan como un homenaje a su trayectoria y recorren las diferentes etapas de su carrera, haciendo referencia a los cinco mundiales anteriores que disputó. A diferencia de sus compañeros, el calzado de Messi prioriza el relato histórico sobre la tendencia comercial de la temporada.

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