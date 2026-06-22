Dos funcionarios mendocinos viajaron al mundial a ver a la Argentina: qué dijo el Gobierno

El fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón , y el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz , viajaron a Estados Unidos para presenciar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tras resultar ganadores de un sorteo organizado por el Banco Supervielle para clientes de todo el país.

AMPROS exige al Gobierno una equiparación salarial para todos los profesionales de la salud

Paritarias: expectativa por la nueva propuesta salarial que el Gobierno ofrece hoy al SUTE

Ambos funcionarios integraron una comitiva de 100 personas que accedió al viaje mediante una promoción de la entidad bancaria, que incluyó pasajes, alojamiento y entradas para el partido. Entre los ganadores hubo cuatro mendocinos.

La presencia de Simón y Videla Sáenz en Kansas quedó registrada en un video difundido por el influencer Jero Freixas , donde se los observa junto a otros integrantes del contingente durante el traslado al estadio y en las tribunas.

Según relata Freixas en el material audiovisual, el grupo estuvo integrado por alrededor de 100 personas que accedieron al viaje a través de una promoción organizada por la entidad financiera. El sorteo estuvo destinado a clientes de todo el país y contempló 100 lugares para asistir al evento deportivo.

Desde la Fiscalía de Estado señalaron que Fernando Simón resultó ganador del concurso y que, tras obtener el beneficio, se informó la situación a la Oficina de Ética Pública .

El fiscal de Estado, Fernando Simón junto al subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, José María Videla Sáenz, en Estados Unidos yendo a ver el debut de la Selección Argentina.

La Ley de Ética Pública establece restricciones respecto de los regalos, obsequios o donaciones que pueden recibir los funcionarios. En su artículo 23 dispone que los agentes públicos "no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean consistentes en cosas, servicios o de otra índole, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones".

Desde el organismo indicaron que consideran que no existe conflicto de intereses debido a que la entidad bancaria que organizó el viaje no mantiene una relación que vincule el beneficio con las funciones que desempeña el fiscal de Estado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de jerofreixas (@jerofreixas)

Por su parte, desde el Gobierno provincial informaron que José María Videla Sáenz comunicó su participación en el viaje una vez que resultó ganador del sorteo y que el funcionario utilizó los días de licencia que le corresponden.

“Fue un viaje que se ganó por un concurso de un banco privado”, señalaron en el Ejecutivo provincial. Además, remarcaron que el desplazamiento no estuvo vinculado a su función pública.

Desde Casa de Gobierno sostuvieron que, durante su estadía en Estados Unidos, Videla Sáenz continuó realizando tareas vinculadas a su cargo.

En ese sentido, mencionaron las gestiones realizadas durante el fin de semana por la situación de mendocinos afectados por el incendio de un hotel en Punta Cana y la asistencia brindada para la recuperación de documentación.

También, en el Ejecutivo provincial señalaron que no hay otros funcionarios mendocinos participando del Mundial en Estados Unidos y remarcaron que tanto Simón como Videla Sáenz viajaron tras resultar ganadores de una promoción privada destinada a clientes del banco.

José María Videla Sáenz El subsecretario de Relaciones Institucionales de la Provincia, José María Videla Sáenz.

Qué dijo la Oficina de Ética Pública

Desde la Oficina de Ética Pública indicaron que, hasta el momento, no detectaron incompatibilidades ni infracciones éticas vinculadas con el viaje realizado por los funcionarios.

Según explicaron, tanto Simón como Videla Sáenz obtuvieron el beneficio como clientes particulares de la entidad bancaria y no en razón de sus cargos públicos. También remarcaron que el banco que organizó el sorteo no tiene vinculación con la Provincia, ya que el agente financiero del Estado mendocino es otra entidad (el Banco Nación).

Además, señalaron que ambos funcionarios informaron a la Oficina sobre la obtención del premio una vez que resultaron ganadores del concurso, por lo que el organismo ya estaba al tanto de la situación.

Desde Ética Pública también explicaron que el beneficio deberá quedar reflejado en las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al ejercicio 2026, que se presentan entre enero y febrero de 2027 con corte al 31 de diciembre del año anterior.

En ese marco, sostuvieron que, de acuerdo con la información analizada hasta el momento, se trata de una situación de carácter personal y no vinculada al ejercicio de la función pública, por lo que no se advierte una incompatibilidad ni una falta ética.

Fernando Simón - Mundial El Fiscal de Estado, Fernando Simón. Captura de video.

Tres noches en Estados Unidos

Según precisaron desde el Ejecutivo provincial, los funcionarios viajaron a Estados Unidos el lunes de la semana pasada y permanecieron tres noches en ese país.

El regreso se produjo el jueves, en vuelos separados de acuerdo con la organización dispuesta por la entidad bancaria, mientras que el viernes ambos ya se encontraban nuevamente en Mendoza.

Desde el Gobierno también descartaron la existencia de directivas o restricciones para que funcionarios provinciales asistieran al Mundial, cuya organización se desarrolla entre Estados Unidos, México y Canadá.