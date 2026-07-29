Insólito: juntan firmas para quitarle a Messi el Premio Princesa de Asturias tras la final del Mundial 2026

La resaca del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sigue generando repercusiones. Tras la caída de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial, en el país europeo comenzaron a juntar firmas para quitarle a Lionel Messi el Premio Princesa de Asturias.

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Usuarios de la plataforma Change.org han impulsado al menos 30 peticiones dirigidas a la Fundación Princesa de Asturias con un objetivo claro: que se le retire el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al astro rosarino.

Los impulsores de estas campañas alegan que el comportamiento del capitán durante la final y en la ceremonia posterior fue "antideportivo y contrario a los valores de respeto" que el premio busca promover.

Una de las iniciativas más populares, que ya supera las 1.500 firmas , sostiene que Messi no representó los valores de "fair play" esperados de su figura, solicitando que se reconsidere la concesión del galardón para "proteger el prestigio" del mismo . Otra de las peticiones subraya que retirar el reconocimiento permitiría restituir la confianza en el rigor de estos premios.

El conflicto no se limita solo a la opinión pública. La FIFA ha abierto una investigación disciplinaria y ética a raíz de los incidentes y la pelea que se produjo tras el pitido final en el campo de juego. En este contexto, el director técnico español, Luis de la Fuente , no ahorró críticas y calificó lo sucedido como "intolerable e inaceptable".

Cabe recordar que el jurado había anunciado a Messi como ganador el pasado 3 de junio, destacando su "trayectoria deportiva, labor solidaria y comportamiento ejemplar", además de su humildad y compromiso colectivo.

Sin embargo, el clima de tensión generado tras la final en Nueva Jersey ha puesto en duda lo que debería ser una celebración de su carrera. Por ahora, la entrega oficial del galardón sigue en pie para el mes de octubre, aunque la presión social y las investigaciones en curso marcan un camino de incertidumbre para el capitán argentino en tierras españolas.

Sobre el Premio Princesa de Asturias

Los Premios Princesa de Asturias, son una serie de prestigiosos galardones otorgados anualmente en España por la Fundación Princesa de Asturias. Se consideran equivalentes, en cuanto a estatus cultural dentro del mundo hispano, a los Premios Nobel o al Premio Cervantes.

Están destinados a reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada a nivel internacional por personas, instituciones o grupos de investigación.

Los premios se dividen en ocho categorías: deportes, artes, letras, ciencias sociales, comunicación y humanidades, investigación científica y técnica, cooperación internacional y concordia.

Esta distinción nació en 1981 con el nombre de Premio Príncipe de Asturias, pero cambió a su denominación actual en 2014 para ajustarse al título honorífico de la heredera del trono español, la princesa Leonor.