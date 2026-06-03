Messi, galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "El futbolista más exitoso de todos los tiempos"

El futbolista Lionel Messi fue distinguido este miércoles con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos del ámbito deportivo y cultural.

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La estrella argentina está convocada a recibir el galardón el próximo 23 de octubre en Oviedo, España.

El jurado destacó al capitán de la Selección Argentina como “el futbolista más exitoso de todos los tiempos ” y resaltó que su carrera se caracteriza por “un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo”.

A pocos días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá , que podría convertirse en la sexta Copa del Mundo disputada en su carrera, el rosarino recibió el galardón mientras se encuentra concentrado con la Selección Argentina en Kansas, donde el equipo de Lionel Scaloni prepara la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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El premio destacó la carrera de Messi y su rol solidario

El acta oficial del jurado subrayó no solo el “deslumbrante talento” de Messi dentro de la cancha, sino también “su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

Además, los integrantes del comité valoraron el respeto que generó a lo largo de toda su trayectoria.

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“El respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, señalaron durante la lectura oficial realizada en Oviedo.

La candidatura del capitán argentino fue presentada por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón, y terminó imponiéndose entre 27 postulaciones de distintas nacionalidades. En 2025, el premio Princesa de Asturias de los Deportes había sido para la tenista estadounidense Serena Williams.

Lionel Messi El Inter Miami y su capitán, el rosarino Lionel Messi. Gentileza

De Rosario a la cima del fútbol mundial

Como es sabido, la carrera de Messi comenzó en Rosario y alcanzó dimensión global tras su llegada a FC Barcelona en 2000, hasta que en 2003 empezó a jugar con los mayores.

Con el club catalán construyó una de las etapas más dominantes de la historia del fútbol: ganó cuatro Champions League, diez ligas españolas, siete Copas del Rey y múltiples títulos internacionales, además de convertirse en el máximo símbolo deportivo de la institución.

Más tarde pasó por Paris Saint-Germain, donde conquistó dos ligas francesas, antes de desembarcar en Inter Miami CF, equipo que revolucionó la MLS y multiplicó la atención global sobre el fútbol estadounidense desde su llegada.

Video: a diez años del primer gol de Messi en el Barcelona Durante su etapa en Barcelona, Messi ganó cuatro Champions League, diez ligas españolas, siete Copas del Rey y múltiples títulos internacionales Archivo

La gloria definitiva con Argentina

Aunque acumulaba títulos juveniles con la Selección, incluidos el Mundial Sub-20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la gran consagración con la mayor llegó recién bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Messi lideró a la Argentina hacia la conquista de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y, especialmente, el Mundial de Qatar 2022, el título que terminó de cerrar el debate histórico sobre su legado.

El éxito también impulsó nuevos reconocimientos individuales. El rosarino acumula ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y tres premios The Best, además de múltiples récords goleadores tanto en la liga española como en la Champions League.