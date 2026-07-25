El sorprendente vínculo que reveló un historiador sobre la familia de Lionel Messi con Brasil

Una investigación difundida por el diario brasileño O Globo reveló que Lionel Messi tiene raíces familiares en Brasil . El hallazgo surgió a partir de un exhaustivo trabajo genealógico que reconstruyó el origen de la familia materna del capitán de la Selección argentina.

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El estudio fue realizado por el banquero e historiador italiano Fiorenzo Santini , quien comenzó a investigar el árbol genealógico del rosarino cuando este empezaba a consolidarse como figura del Barcelona.

Según explicó el investigador, el primer paso fue rastrear el origen de la rama paterna. De esa manera estableció que Angelo Messi , bisabuelo del futbolista, nació en Recanati , en la región italiana de Marche, y emigró a Rosario en 1893 .

Más adelante, Santini también investigó la familia materna de Messi. "Me puse en contacto con el padre (Jorge Messi) y le conté la historia en 2015. Años después, me pidió rastrear el linaje de la madre para obtener la ciudadanía italiana", contó al medio brasileño.

La investigación permitió reconstruir la historia de Raniero Coccettini , tatarabuelo materno del futbolista, nacido en San Severino Marche , también en la provincia italiana de Macerata.

Raniero se casó con Rosa Ricchezza y ambos emigraron junto a sus hijos (Giulia y Francesco) rumbo a Sudamérica a bordo del barco Washington. Según los registros del Museo de la Inmigración del Estado de São Paulo, la familia desembarcó en Santos el 20 de septiembre de 1899.

Al ingresar a Brasil, el apellido sufrió modificaciones. En la documentación oficial, Raniero pasó a figurar como Ramiero Concenttini, un cambio que, según explicó Santini, era frecuente debido a errores de transcripción y pronunciación durante los procesos migratorios.

La familia de la mamá de Messi vivió en Brasil y su apellido cambió.

La familia se instaló en una finca agrícola de Rincão, en el interior del estado de São Paulo, donde nacieron dos hijos más: Ermínia, en 1900, y Arderigo, en 1904. Este último fue inscripto en el Registro Civil como Federico Cuccittini.

De Brasil a Rosario

Un año después del nacimiento de Federico, la familia abandonó Brasil y se trasladó a la Argentina.

Los seis integrantes llegaron a Rosario el 27 de septiembre de 1905. Allí nacieron Antonio Cuccittini, abuelo de Lionel Messi, y posteriormente Celia María Cuccittini, madre del capitán argentino.

Santini explicó que justamente el apellido Cuccittini fue la clave que permitió descubrir el paso de la familia por Brasil. "Durante mi investigación descubrí que en Italia no existía ningún Cuccittini. Solo lo entendí cuando una prima de la madre de Messi me facilitó documentos y me contó que el apellido había cambiado al llegar a Brasil", señaló.

El historiador dedicó tres años, entre 2019 y 2022, a reconstruir el árbol genealógico de la rama materna del futbolista.

Como resultado de esa investigación, Lionel Messi recibió en 2022 el título de ciudadano honorario de San Severino Marche, la ciudad italiana donde nació su tatarabuelo materno.

Messi disputó 17 partidos frente a la Selección de Brasil entre entre la selección mayor, el Sub-23 y el Sub-20, y convirtió seis goles frente al clásico rival de la Albiceleste.