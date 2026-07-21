21 de julio de 2026 - 14:27

Tres argentinos, cinco de España, Mbappé y Haaland: así es el 11 ideal del Mundial 2026

Con 39 años, Lionel Messi anotó ocho goles en ocho partidos y mantuvo un duelo directo por el título de goleador con Kylian Mbappé hasta la instancia final.

Rodri y Messi en el 11 ideal del Mundial 2026.

Rodri y Messi en el 11 ideal del Mundial 2026.

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Por Francisco Moreno

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Por Redacción Deportes

El camino hacia la definición enfrentó a los futbolistas que marcaron la diferencia en momentos críticos. Argentina llegó al último partido tras eliminar a Inglaterra en las semifinales, mientras que España consolidó un esquema defensivo que solo permitió un gol en contra durante los ocho encuentros disputados por el equipo.

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026 durante la ceremonia de entrega de reconocimientos tras la final disputada entre España y Argentina.

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026 durante la ceremonia de entrega de reconocimientos tras la final disputada entre España y Argentina.

En la línea de fondo, Pau Cubarsí fue elegido el mejor defensor y el mejor jugador joven del certamen. Su intervención más destacada ocurrió en el minuto 120 de la final, cuando interceptó un remate de Marcos Senesi que habría significado el empate para Argentina. España también contó con Unai Simón, quien obtuvo el Guante de Oro tras mantener siete vallas invictas en ocho partidos.

Por el lado argentino, Cristian Romero se consolidó como el líder de la defensa y anotó un gol frente a Egipto. Nicolás Tagliafico, quien disputó el torneo arrastrando una lesión, fue el encargado de marcar a Lamine Yamal en la final, logrando neutralizar sus gambetas sin recibir tarjetas amarillas en sus siete apariciones.

Centro de Lionel Messi, cabezazo de Cuti Romero y empezó la levantada de la Selección Argentina.

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Los récords de Mbappé y la histórica campaña de Noruega con Haaland

Kylian Mbappé finalizó el torneo como el máximo goleador con 10 tantos, lo que elevó su cuenta personal a 22 goles en la historia de los mundiales. A pesar de su rendimiento individual y de jugar los ocho partidos del calendario, Francia no logró acceder a la final y terminó el certamen en la cuarta posición.

Erling Haaland debutó en una Copa del Mundo logrando que Noruega alcanzara los cuartos de final por primera vez en su historia. El delantero anotó siete goles y entregó una asistencia en cinco partidos disputados, habiendo sido suplente únicamente en el encuentro frente a Francia. Sus números lo situaron como uno de los atacantes más efectivos de la competencia.

Mundial 2026. Erling Haaland autor de dos goles en el partido entre Noruega e Irak

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Jude Bellingham también se destacó como el goleador principal de Inglaterra con siete tantos, superando la marca de Harry Kane. Sin embargo, el equipo inglés quedó eliminado ante Argentina en una semifinal donde el despliegue del mediocampo albiceleste impidió que el jugador del Real Madrid pudiera influir en el resultado. Mikel Oyarzabal cerró la lista de figuras con cinco goles clave para el título español.

Así es el 11 ideal del Mundial 2026

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