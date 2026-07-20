Mundial 2026: Las emociones de Gio Simeone, Enzo Fernández y Lautaro Martínez

Varios referentes de la selección Argentina expresaron sus emociones en las horas posteriores a la final del Mundial 2026 y usaron sus redes para llegar a la hinchada.

El Mundial no alcanza: la historia del Balón de Oro abre el debate entre campeones y figuras del año

Enzo Fernández. El mediocampista de la Selección argentina, Enzo Fernández, se expresó con un mensaje en redes, tras la final perdida ante España del Mundial 2026: “Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”.

Además, Enzo remarcó lo logrado por el plantel con el paso del tiempo: “Hace años que este grupo representa de la mejor manera”.

Y destacó los valores más allá de los resultados: “Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos”.

Lautaro Martínez se expresó en redes sociales tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, después de no haber podido ingresar al campo en el partido decisivo que la Albiceleste perdió 1-0 en el estadio MetLife de Nueva Jersey .

“Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram. “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, agregó, en referencia directa a su ausencia durante el partido y el tiempo extra.

La situación de Lautaro resultó una de las paradojas más llamativas de la noche del 19 de julio. El delantero, que había marcado el gol del 2-1 ante Inglaterra en el minuto 91 para llevar a Argentina a la final cuatro días antes, se quedó en el bancó durante todo el alargue. El entrenador Lionel Scaloni agotó los cambios y optó por reforzar la defensa con el ingreso de Marcos Senesi por Julián Álvarez ante la inferioridad numérica que dejó la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla a los 92 minutos del tiempo reglamentario.

Las palabras de Gio Simeone para los hinchas

Giuliano Simeone, volante de la selección argentina y del Atletico de Madrid se disculpó este lunes con los hinchas argentinos por "no poder llevarles la copa" tras la derrota por 1-0 de este domingo en la final del Mundial annte su similar de España, combinado al que felicitó por el título.

"No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos.. Solo perdón por no poder llevarles la copa", expresó Giuliano Simeone en una publicación en la red social Instagram que incluyó una foto suya sobre el césped, al que ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo De Paul.

Además, agradeció a los fanáticos argentinos "cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia".

El jugador del Atlético Madrid también dedicó palabras al plantel conducido por Lionel Scaloni: "Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos".

"Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo", explicó el hijo de Diego 'Cholo' Simeone, quien lo dirige en el club español y estuvo presente en los distintos partidos que Giuliano disputó con Argentina en el Mundial.

Por último, Giuliano Simeone felicitó al combinado campeón: "Felicitaciones a España por la Copa".