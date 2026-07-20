20 de julio de 2026 - 19:19

España volvió a casa con la Copa del Mundo y desató una fiesta histórica en Madrid

La selección campeona arribó con la segunda estrella mundialista y fue recibida por miles de hinchas. Rodri, Luis de la Fuente y los futbolistas encabezaron los festejos que terminaron en la Plaza de Cibeles.

Miles de españoles colmaron las calles de Madrid para recibir a los Reyes del Mundo, la frase que lució en el autobús que trasladó a los campeones desde el aeropuerto hasta la Plaza de Cibeles.

Miles de españoles colmaron las calles de Madrid para recibir a los "Reyes del Mundo", la frase que lució en el autobús que trasladó a los campeones desde el aeropuerto hasta la Plaza de Cibeles.

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles. 

Picante final del Mundial 2026: el tenso cruce de Paredes y Otamendi con los jugadores de España

Por Redacción Deportes
La prensa española destacó la conquista del Mundial 2026.

"Los reyes de todos los tiempos": así reaccionó la prensa de España tras la conquista del Mundial 2026

Por Redacción Deportes

El avión que trasladó a la delegación española aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde comenzó oficialmente el regreso de los campeones. El capitán Rodri Hernández fue uno de los primeros en descender y apareció junto al entrenador Luis de la Fuente y los dirigentes de la Federación Española con la Copa del Mundo en sus manos.

Los campeones del Mundo coparon la ciudad de Madrid, donde una multitud los recibe.

Los campeones del Mundo coparon la ciudad de Madrid, donde una multitud los recibe.

La Copa llegó a Madrid y la ciudad se vistió de rojo

La llegada del plantel dio inicio a una jornada cargada de reconocimientos. Los futbolistas fueron recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio de la Zarzuela y luego mantuvieron un encuentro institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del gran festejo popular.

Con camisetas con la leyenda "Somos Campeones" y el trofeo como protagonista, los jugadores recorrieron las calles de Madrid en un autobús descapotable. Miles de personas acompañaron el trayecto para celebrar la segunda estrella mundialista de la historia española.

Más de 2 millones de españoles salieron a las calles de Madrid a recibir a los campeones del mundo.

Más de 2 millones de españoles salieron a las calles de Madrid a recibir a los campeones del mundo.

Cibeles volvió a ser el centro de la celebración

La Plaza de Cibeles fue el punto culminante de los festejos. Allí se concentraron los hinchas para recibir a los campeones, en una celebración que reunió a cientos de miles de personas y que convirtió nuevamente al tradicional escenario madrileño en el lugar elegido para los grandes triunfos deportivos españoles.

Los futbolistas compartieron el momento con la Copa del Mundo y celebraron junto a los aficionados una conquista que devuelve a España a la cima del fútbol internacional después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Rodri, elegido mejor jugador del Mundial 2026, celebra junto a sus compañeros de la selección española la conquista del título en la Plaza de Cibeles de Madrid

Rodri, elegido mejor jugador del Mundial 2026, celebra junto a sus compañeros de la selección española la conquista del título en la Plaza de Cibeles de Madrid

Rodri y De la Fuente, los rostros de una nueva consagración

El mediocampista del Manchester City, elegido mejor jugador del Mundial, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. A su lado estuvo Luis de la Fuente, el entrenador que condujo al equipo hasta la segunda estrella mundialista.

La nueva generación española, encabezada también por figuras como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, celebró un título que marca un nuevo capítulo en la historia de La Roja y confirma el regreso del seleccionado a los primeros planos del fútbol mundial.

El seleccionado español campeón del Mundial 2026 y un recibimiento histórico.

El seleccionado español campeón del Mundial 2026 y un recibimiento histórico.

Una fiesta que recordó al 2010

La celebración tuvo imágenes que recordaron aquel histórico regreso tras el Mundial de Sudáfrica. Madrid volvió a teñirse de rojo y los hinchas volvieron a encontrarse con una Copa del Mundo que simboliza una nueva etapa de éxito para la Selección española.

La diferencia es que esta vez el festejo llegó con una nueva generación de protagonistas y con una estrella que confirma a España como una de las grandes potencias del fútbol internacional.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente festeja la conquista de su segunda Copa del Mundo frente a millones de españoles en Cibeles.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente festeja la conquista de su segunda Copa del Mundo frente a millones de españoles en Cibeles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi y su arenga en la final del Mundial 2026.

"Olvidémonos de todo": la frase de Messi antes de la final que generó sorpresa tras la derrota ante España

Por Francisco Moreno
El volante de la Selección Argentina posteó en sus redes que Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”. 

Enzo Fernández habló después de la final y dejó un mensaje de orgullo tras la derrota

El abrazo entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente tras la final del Mundial 2026. El seleccionador español elogió extensamente al DT argentino, destacó todo lo que aprendió de él y valoró los históricos resultados que logró. 

La confesión de De la Fuente sobre Scaloni después de ganar el Mundial: "Aprendí mucho de él"

La lesión de Paredes que Argentina ocultó ante España.

Leandro Paredes y la fisura oculta: el mediocampista que jugó la final del Mundial 2026 sin poder respirar