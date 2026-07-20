España volvió a casa con la Copa del Mundo y desató una fiesta histórica en Madrid

España volvió a sentir la gloria mundialista . Después de conquistar el título del Mundial 2026 tras vencer a la Selección Argentina en la final disputada en Nueva Jersey . El seleccionado español regresó al país con el trofeo más esperado y comenzó una celebración que reunió a jugadores, autoridades y una multitud de aficionados.

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El avión que trasladó a la delegación española aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas , donde comenzó oficialmente el regreso de los campeones. El capitán Rodri Hernández fue uno de los primeros en descender y apareció junto al entrenador Luis de la Fuente y los dirigentes de la Federación Española con la Copa del Mundo en sus manos.

La llegada del plantel dio inicio a una jornada cargada de reconocimientos . Los futbolistas fueron recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio de la Zarzuela y luego mantuvieron un encuentro institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del gran festejo popular.

Los campeones del Mundo coparon la ciudad de Madrid, donde una multitud los recibe.

Una MAREA ROJA invade las calles de Madrid festejando la 2° estrella de España y en el micro descapotable, Lamine Yamal y Nico Williams son el alma de la fiesta: ¡como están esos pasos! @SEFutbol #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en… pic.twitter.com/RH5JrRDOYq

Con camisetas con la leyenda "Somos Campeones" y el trofeo como protagonista, los jugadores recorrieron las calles de Madrid en un autobús descapotable. Miles de personas acompañaron el trayecto para celebrar la segunda estrella mundialista de la historia española.

La Plaza de Cibeles fue el punto culminante de los festejos. Allí se concentraron los hinchas para recibir a los campeones, en una celebración que reunió a cientos de miles de personas y que convirtió nuevamente al tradicional escenario madrileño en el lugar elegido para los grandes triunfos deportivos españoles.

Más de 2 millones de españoles salieron a las calles de Madrid a recibir a los campeones del mundo.

Los futbolistas compartieron el momento con la Copa del Mundo y celebraron junto a los aficionados una conquista que devuelve a España a la cima del fútbol internacional después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Rodri, elegido mejor jugador del Mundial 2026, celebra junto a sus compañeros de la selección española la conquista del título en la Plaza de Cibeles de Madrid EFE

Rodri y De la Fuente, los rostros de una nueva consagración

El mediocampista del Manchester City, elegido mejor jugador del Mundial, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. A su lado estuvo Luis de la Fuente, el entrenador que condujo al equipo hasta la segunda estrella mundialista.

La nueva generación española, encabezada también por figuras como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, celebró un título que marca un nuevo capítulo en la historia de La Roja y confirma el regreso del seleccionado a los primeros planos del fútbol mundial.

El seleccionado español campeón del Mundial 2026 y un recibimiento histórico. EFE

Una fiesta que recordó al 2010

La celebración tuvo imágenes que recordaron aquel histórico regreso tras el Mundial de Sudáfrica. Madrid volvió a teñirse de rojo y los hinchas volvieron a encontrarse con una Copa del Mundo que simboliza una nueva etapa de éxito para la Selección española.

La diferencia es que esta vez el festejo llegó con una nueva generación de protagonistas y con una estrella que confirma a España como una de las grandes potencias del fútbol internacional.