Lara Ferreiro, psicóloga: "Messi entró en un estado de supervivencia competitiva al perder el control del partido"

Según la psicóloga Lara Ferreiro, el capitán argentino entró en un estado de "supervivencia competitiva" al sentir que perdía el control total del encuentro.

Lionel Messi enfrentó en la final del Mundial uno de los retos más complejos de su carrera, no solo a nivel futbolístico sino emocional. El capitán argentino, habitualmente caracterizado por su frialdad y dominio técnico, mostró una faceta desconocida marcada por la frustración y la pérdida de la calma ante el planteo táctico de España.

Messi discutiendo con el árbitro fue una de las imágenes que definieron el encuentro. No fue el gesto de quien domina el escenario, sino el de quien percibe que el tiempo se agota y el control se le escapa de las manos. La psicóloga Lara Ferreiro identifica este comportamiento como un mecanismo de defensa cerebral: ante la impotencia, el jugador busca alternativas externas para intentar cambiar el rumbo de los hechos.

¿Por qué Messi perdió la calma ante el dominio de España? Durante buena parte del choque, la influencia de Messi en el césped fue mínima. El esquema de la selección española logró anular su participación habitual, lo que forzó un cambio drástico en el papel del diez argentino. En lugar de liderar a través del juego, el futbolista se volcó hacia la protesta constante y la comunicación permanente con el colegiado, evidenciando una tensión muy superior a su estándar habitual.

Uno de los momentos más comentados fue su exigencia al árbitro para que sancionara a Marc Cucurella. Este gesto responde a lo que Ferreiro denomina supervivencia competitiva: cuando el cerebro percibe que pierde el control del partido, busca influir en las decisiones arbitrales como último recurso para recuperar la situación. La confianza con la que inició el duelo fue mutando hacia la ansiedad y, finalmente, hacia una resignación visible conforme las opciones de remontada se diluían.

¿Qué peso tuvo la posibilidad de un último Mundial en su comportamiento? El contexto del partido añadía un peso específico difícil de ignorar: la posibilidad real de estar disputando su último Mundial. Esta conciencia del final de una etapa multiplicó la carga emocional del deportista, transformando su comportamiento en el campo. En diversos pasajes, Messi reaccionó desde la emoción pura antes que desde la calma estratégica, lo que condicionó su capacidad para sostener psicológicamente al resto del grupo en los minutos críticos.

El desgaste psicológico se hizo evidente en su lenguaje corporal. España consiguió minimizar su impacto, obligándolo a asumir un rol de sostén emocional que terminó por agotarlo internamente. Los analistas observaron cómo la frustración crecía ante la falta de intervenciones decisivas en un escenario donde solía ser el protagonista absoluto. ¿Qué significó el llanto de Messi al final del partido? Al sonar el pitido final, el llanto de Messi en el campo simbolizó para muchos el cierre definitivo de una era en el fútbol internacional. Más allá del resultado deportivo, la imagen reflejó el impacto de una experiencia de enorme intensidad emocional. Según los especialistas, perder una final con el peso de ser la última oportunidad genera una huella que permanece durante años, marcando el fin de un ciclo histórico bajo una presión extrema.