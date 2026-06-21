21 de junio de 2026 - 15:28

Por qué los botines rosas dominan el Mundial 2026: la estrategia de las marcas detrás del fucsia

Según la agencia de tendencias WGSN, el tono fucsia eléctrico transmite optimismo y ofrece el máximo contraste posible frente al verde del campo en dispositivos móviles.

El fenómeno del Electric Fuchsia: el color que eligieron las marcas para este Mundial.

El fenómeno del "Electric Fuchsia": el color que eligieron las marcas para este Mundial.

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EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Francisco Moreno

El Mundial 2026 presenta una coincidencia estética sin precedentes: una marea de botines rosas y fucsias inunda los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Lo que parece una elección azarosa es en realidad una acción coordinada de las marcas líderes para capturar la atención en un torneo dominado por el consumo digital.

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Gigantes como Nike, Adidas, Puma y New Balance lanzaron colecciones específicas para este evento, apostando por el "Electric Fuchsia". Esta elección responde a investigaciones que aseguran que los colores vibrantes refuerzan la confianza de los atletas en momentos de alta presión, transmitiendo una sensación de seguridad y rendimiento de élite.

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Contraste visual y psicología del alto rendimiento

Más allá de la mentalidad del jugador, existe un fundamento técnico para esta invasión cromática. Diversos estudios de desarrollo demostraron que el rosa genera un contraste visual muy superior al de los colores tradicionales sobre el césped verde. Esta visibilidad extrema es crucial para las retransmisiones actuales, donde el fútbol se consume mayoritariamente a través de tablets y smartphones con pantallas reducidas.

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Las marcas buscan maximizar la exposición de sus productos en el mayor escaparate del planeta. Sin embargo, la adopción masiva ha provocado una paradoja comercial curiosa: al estar casi todos los futbolistas de rosa, ninguna marca logra destacar sobre la competencia. En este escenario, los únicos que resaltan visualmente son aquellos que optan por no utilizar este color, diferenciándose del resto del plantel.

Las excepciones a la regla en el Mundial 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son las excepciones notables a esta tendencia global. El capitán argentino luce el modelo exclusivo "El Último Tango" en blanco y celeste, con detalles que homenajean sus dos décadas de carrera.

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Por su parte, el luso mostró unos botines rosados en el debut ante RD Congo, pero Nike tiene preparado para él unas espectaculares Mercurial totalmente doradas, en homenaje a su última Copa del Mundo.

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Mientras tanto, el mercado de calzado de fútbol sigue creciendo, con proyecciones que estiman que este sector alcanzará los 7.000 millones de dólares para el año próximo, impulsado por estas estrategias de impacto visual.

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