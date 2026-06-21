Chau protocolos: la reina Máxima festejó en el vestuario el histórico empate de Curazao en el Mundial 2026

La reina Máxima protagonizó un festejo viral en el vestuario de la selección de Curazao luego del empate sin goles frente a Ecuador en el Mundial 2026 . La argentina, acompañada por e l rey Guillermo y la princesa Ariane , visitó a los jugadores en Kansas City para celebrar el primer punto de la isla en una cita mundialista.

La campera de Corea del Sur que se roba miradas en el Mundial 2026: el diseño inspirado en la flor nacional

La selección de Curazao consiguió su primer hito en la historia de los mundiales al igualar 0-0 contra Ecuador en el Arrowhead Stadium de Kansas City . En medio de la euforia por el resultado, el plantel recibió la visita de la reina Máxima y el rey Guillermo, quienes bajaron a los camarines para felicitar a los dirigidos por el neerlandés Dick Advocaat.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez , y los reyes de los Países Bajos Guillermo Alejandro y Máxima.

Las imágenes capturadas en el vestuario muestran a Máxima Zorreguieta vistiendo la camiseta azul de la selección caribeña con su nombre estampado en el dorso. La Reina saludó al cuerpo técnico y se sumó a los festejos de los jugadores bailando "Mama Wa" , una canción del artista Jeon interpretada en papiamento, uno de los idiomas oficiales de la isla junto al neerlandés. El gesto fue recibido con entusiasmo por los futbolistas y se volvió tendencia rápidamente en redes sociales.

La jornada de la familia real comenzó horas antes en Houston, donde presenciaron la contundente victoria de los Países Bajos por 5-1 ante Suecia por el Grupo F. Tras el encuentro del equipo europeo, los reyes y la princesa Ariane volaron hacia Kansas City para cumplir con su compromiso institucional de apoyar a Curazao, que forma parte del Reino de los Países Bajos.

En el palco oficial de Houston, Máxima lució un conjunto de sastrería negra con una bufanda naranja, símbolo de la afición neerlandesa, antes de cambiarse para el festejo caribeño. Luego utilizó sus redes sociales para compartir una selfie junto a su marido y Virgil Van Dijk, el capitán del equipo naranja.

image

Tras este duelo, la familia real viajó rumbo a Kansas para presenciar el histórico empate de Curazao, que lo deja con esperanzas de avanzar a la siguiente ronda en su debut absoluto en una Copa del Mundo. El próximo jueves 25 de junio, la realeza deberá decidir nuevamente su agenda de viaje, ya que los seleccionados de ambos países juegan el mismo día con solo tres horas de diferencia. Países Bajos se enfrentará a Túnez en Missouri, mientras que Curazao cerrará la fase de grupos frente a Costa de Marfil en Philadelphia.