Ecuador no pudo con Curazao, quedó al borde de la eliminación y necesita una hazaña ante Alemania

Ecuador dejó escapar una oportunidad clave al empatar sin goles frente a Curazao y quedó contra las cuerdas en el Mundial 2026. Tras sumar apenas un punto en dos presentaciones del Grupo E, la selección dirigida por Sebastián Beccacece está obligada a dar el golpe ante Alemania en la última fecha y depender de otros resultados para aspirar a la clasificación.
Un dominio sin premio
La selección ecuatoriana asumió el protagonismo desde el inicio en el estadio de Kansas City. Necesitaba ganar para mantenerse en carrera y salió decidida a buscar el resultado. Sin embargo, la falta de eficacia y una sobresaliente actuación del arquero rival terminaron frustrando sus planes.
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Apenas a los dos minutos, Enner Valencia tuvo una ocasión inmejorable tras una asistencia de Moisés Caicedo, pero Eloy Room respondió con una intervención decisiva. Esa acción anticipó lo que sería la historia de la noche.
Con el correr de los minutos, Ecuador acumuló situaciones de peligro. John Yeboah, Gonzalo Plata y el propio Valencia generaron oportunidades claras, aunque ninguna logró vulnerar la resistencia del conjunto caribeño.
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Eloy Room, arquero de Curazao, la gran figura de la noche en Kansas City, donde evitó en más de 10 ocasiones la caída de su arco.
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Room, la figura que sostuvo a Curazao
Mientras Ecuador insistía, Curazao encontró en su arquero a la gran figura del encuentro. Room respondió cada vez que fue exigido y sostuvo el empate en los momentos de mayor presión.
La tricolor registró 27 remates, de los cuales 15 fueron al arco, pero el guardameta neutralizó una tras otra las llegadas ecuatorianas. En el complemento, las intervenciones se multiplicaron ante Valencia, Kevin Rodríguez, Nilson Angulo, Pedro Vite y Gonzalo Plata.
El arquero terminó siendo el principal responsable de que Curazao se llevara un punto histórico frente a uno de los seleccionados sudamericanos con mayores aspiraciones en el torneo.
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Jugadores de Curazao se abrazan y celebran el empate frente a Ecuador sin goles. Partido correspondiente al grupo E del Mundial de la FIFA 2026.
EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Pacho evitó un problema mayor
Aunque Ecuador dominó gran parte del encuentro, también dejó espacios que Curazao intentó aprovechar mediante contragolpes.
En ese contexto apareció Willian Pacho para sostener el equilibrio defensivo. El zaguero intervino en momentos determinantes, especialmente cuando un error en la salida ecuatoriana permitió una peligrosa llegada rival que pudo haber terminado en gol.
Su actuación evitó que el empate se transformara en una derrota que habría sentenciado definitivamente las posibilidades ecuatorianas.
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EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Los cambios no modificaron el panorama
Beccacece buscó soluciones desde el banco durante el tramo final del partido. Nilson Angulo, Angelo Preciado y Jordy Caicedo ingresaron para aportar frescura y profundidad ofensiva.
Sin embargo, las variantes no lograron cambiar el desarrollo del encuentro. Ecuador continuó atacando, pero siguió chocando contra la defensa rival y las respuestas de Room.
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La ocasión más clara llegó a cinco minutos del final, cuando Valencia se disponía a definir dentro del área y un defensor logró desviar el balón en el último instante.
Un escenario cada vez más complicado
El empate dejó a Ecuador en una situación extremadamente delicada dentro del Grupo E. Con apenas una unidad en dos partidos, la clasificación quedó condicionada a una victoria ante Alemania y a una combinación favorable de resultados.
Del otro lado, Curazao celebró un resultado histórico. La selección de la isla logró resistir durante todo el encuentro, mantuvo su arco invicto y sumó un punto que puede considerarse uno de los más importantes de su historia mundialista.
Para Ecuador, en cambio, el 0 a 0 tuvo sabor a derrota y dejó la sensación de que la eliminación está cada vez más cerca.