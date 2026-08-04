4 de agosto de 2026 - 18:33

Enner Valencia, a un paso de convertirse en refuerzo de Boca Juniors

El Xeneize avanza con las negociaciones con el atacante de Ecuador, que quedó libre del Pachuca. De no mediar inconvenientes, llegará en los próximos días

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Las opciones, que un principio eran muchas, se fueron cayendo con el paso de los días. El Xeneize no quiere experimentar, pero tampoco quiere desembolsar una fuerte suma de dinero por una contratación. Así, fue calibrando la mira y apuntó directamente a uno de los futbolistas que cumple con la doble condición de no costar mucha plata, y ser de experiencia.

Enner Valencia, el delantero elegido por Boca para reforzarse:

El elegido es Enner Valencia, delantero de 36 años que quedó libre del Pachuca de México y busca club. Su trayectoria se destaca por ser el máximo goleador de la Selección de Ecuador con 49 tantos, y contar con pasos más que positivos por Tigres, Fenerbahce, e Internacional de Porto Alegre. En total, marcó 236 tantos en 699 partidos oficiales.

Lo que resta por arreglar son detalles de su contrato, referidos a su sueldo y la duración del mismo. Si bien son cuestiones muy importantes por solucionar, desde la institución son optimistas respecto a alcanzar un acuerdo. Cabe destacar que el atacante ve con buenos ojos jugar en el Xeneize, por lo que está dispuesto a hacer un esfuerzo en lo económico para poder firmar.

Valencia había sido noticia en las últimas semanas por su posible incorporación a las filas de Talleres de Córdoba, también de la Liga Profesional. Sin embargo, las charlas con el cuadro cordobés se enfriaron y nunca llegaron a buen puerto. Ahora, podría preparar las valijas para viajar a la Argentina, pero a otro destino: La Boca.

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